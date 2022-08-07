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沈慧虹、林耕仁均推銀髮政見 提升敬老卡福利

中央社／ 新竹市7日電

民進黨新竹市長參選人沈慧虹及國民黨新竹市長參選人林耕仁今天均發表年長者照顧政見，包括擴大敬老愛心卡的使用範圍、點數加倍等福利，共同搶攻銀髮族群票源。

沈慧虹今天舉行「敬老愛心卡加倍」政見發表會，她指出，面對高齡化的人口趨勢，必須提早做好準備，超前部署。

沈慧虹說，在地安老是新竹市長輩照顧政策的核心，過去8年市府推出免費健檢、免費全口假牙政策、共餐食堂與敬老愛心卡等，透過加強社區照顧資源，鼓勵長輩走入社區、與朋友交流、學習各式課程，提升生活品質，讓長輩更開心也更健康。

沈慧虹表示，敬老愛心卡這幾年已陸續擴大使用範圍，可搭乘計程車、公車，以及使用國民運動中心的游泳池與健身房等，盼塑造長輩友善的環境，讓長輩可以安心出門。

沈慧虹宣布，為鼓勵長輩們多走出門，未來要將敬老卡使用範圍與點數都加倍，範圍將擴大至國道客運及台鐵，以及國民運動中心其他課程使用；也因為敬老卡會越來越好用，點數將加倍至1200點，屆時將是全國最高。

林耕仁今天到社區參加父親節及敬老活動時也提出政見，他透過新聞稿表示，未來將擴大敬老卡使用範圍，包含搭乘台鐵、國道客運、健保部分負擔未來都能使用，讓敬老卡「好用、多用、敢用」，長輩用的開心也放心。

林耕仁表示，新竹市雖然是全國最年輕的城市，但隨著人口年齡增長，老年人數也緩步上升，市府對長輩的照顧也要更多元化。

2022大選 新竹市選舉 沈慧虹 林耕仁

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