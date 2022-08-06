蔡其昌端政見 批盧「媽媽市長做不到爸爸市長來做」

民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌端出政見「牛肉」，承諾4年蓋8千戶社會住宅，孩子營養午餐免費，解決年輕人經濟壓力，鼓勵年輕人生孩子，並炮轟「媽媽市長做不到，就讓爸爸市長來做。」

台中市新聞局長鄭照新表示，蔡副院長所提政見，多是市府政策延續，表示蔡副院長基本認同市府這幾年施政方向，衷心表示感謝，也希望能放下對立，替台中爭取中央資源，攜手服務台中市民。

蔡其昌表示，他是3個孩子的爸爸，了解為人父、為人母在這個城市的需求是什麼，年輕人因經濟壓力大不敢生育，盧市長卻把社會住宅土地賣給財團，社會住宅蓋得很慢很消極。他承諾4年有8000戶社會住宅動工，幫忙居住正義，幫忙年輕人解決高房價問題。

蔡其昌提到，很多人建議盧市長推動免費營養午餐，但4年過去了也說不可行、做不到，所以蔡其昌來做。他承諾當選後推動免費營養午餐，只有政府加大力道協助年輕人，才能解決少子化問題，讓年輕人認為台中是個可以成家立業、安居樂業的地方。

蔡其昌也批評，盧市長總是標榜自己是媽媽市長，「媽媽市長不願意做，也做不到的事情，就由爸爸市長來做。」

台中市政府表示，盧市長上任後訂下台中市社會住宅2022年前興辦5000戶的目標，目前已開工或完工的好宅達5508戶，已提早達標，目前更朝向興辦7146戶推進。

至於先前部分人士誤指市府賣北屯社宅預定地圖利財團一事，市府早已澄清，北屯太原段屬配餘地，2016年時，前市府早已賣出一半土地，盧市長上任後，重新檢討需求，考量北屯已有兩處社宅興建中，決定易地興建西屯國安段，去年4月已開工，不僅總戶數更多，也符合區域均衡發展。

針對營養午餐，市府重申，台中市對學生午餐補助政策挹注經費六都第一，2022年預算逾10億元，其中「營養午餐5元加碼補助」2.6億元、「國中小學午餐水果10元補助費」0.86億元、「貧困學生午餐補助及寒暑假與例假日安心午餐券」4.94億元、「推動學校午餐採用國產可溯源食材計畫」2.86億元。學生午餐全數免費涉及預算編列及財源籌措，教育局將審慎研議、評估。

市府強調，盧市長一直秉持「老少都顧好、年輕人沒煩惱」理念，今年起不僅降低公托月費，更提高生育津貼至2萬元，也持續進行公托、公幼、親子館倍增計畫，透過完善公共托育資源與平價托育服務，盼讓年輕人敢生敢養。