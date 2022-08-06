2022縣市首長選舉女力報到！誰聲量拿第一？

首長女力報到！誰聲量拿第一？

年底九合一大選全台22縣市至今，總計有16位女性宣布競爭年底縣市長寶座。對此，中山大學政治所教授廖達琪認為，本屆縣市首長女性多是件好事，包括六都也有女性參選人，像是台中市長盧秀燕，這都代表女力崛起。進一步觀察女性縣市長參選人聲量前十排行榜，國民黨佔大多數人數來到7位；民眾黨則有2位；至於民進黨僅只有1位女性參選人網路聲量進入前十名。

其中台中市長盧秀燕位居第二名，對此，中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，盧秀燕前三名很合理，盧秀燕網路行銷主打政績，知名度拉升帶動網路聲量也提高，行銷策略都十分到位。

不過究竟是誰甩開盧秀燕登上聲量首位。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出2022年已表態參選的女性縣市首長參選人，最被網友討論的十大人選。你心目中的人選有上榜嗎？

No.10 國民黨南投縣長參選人許淑華

國民黨南投縣長參選人許淑華是現任立委，曾任南投縣議員、南投市市長以及國民黨中常委。因為長期在地方耕耘，「許淑華」第一次躍上全國版面，一度還引起民進黨台北市議員許淑華跳出澄清，兩人是同名同姓卻不同人。辭去南投市市長許淑華2015年靠著立委缺額補選，知名度也開始扶搖直上。

進軍立院後，因為在院會排審前瞻預算案的時候，甩了民進黨立委邱議瑩一巴掌，甩出了知名度，也甩出了「神力女超人」的封號。爾後在韓國瑜競選高雄市長時擔任要角，選前之前變裝成神力女超人，聲勢如日中天，。

2013年許淑華就爭取縣長初選，敗給了現任縣長林明溱，隔了多年再次挑戰，擊敗了立委馬文君、南投市長宋懷琳勝出。但近期卻陷入論文抄襲的疑慮，就看神力女超人如何再次過關斬將。

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No.9 國民黨嘉義市長參選人黃敏惠

自稱「勇媽」的嘉義市長黃敏惠在政治這條路上靠實力在嘉義市稱霸，2022年《遠見》縣市長施政滿意度調查中，嘉義市長黃敏惠榮獲最高五星評價。

嘉義市長黃敏惠出身政治世家，父親是嘉義市知名的前台灣省議員黃永欽，任內爭取到許多經費，在地方上有「好好先生」之美稱。傳承父親的親和力及魄力，黃敏惠地方人脈關係在雲嘉南地區藍綠兩派都有相當重的份量，被普遍視為國民黨在中南部地區有影響力的重量級人士。

事實上黃敏惠任嘉義市長已邁入第三屆，曾經因連任兩屆謝幕後，卻無法順利交棒給國民黨，反而讓嘉義市藍天變綠地，拱手讓給前市長涂醒哲歷經重新征戰，黃敏惠拿回市長寶座，就看「勇媽」如何再下一城。

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No.8 國民黨雲林縣長參選人張麗善

濁水溪以南的農業大縣雲林縣向來是藍綠的必爭之地，現任縣長張麗善眾所皆知是雲林張家開創者張榮味的妹妹，曾以無黨籍立委參選即獲得全縣第一高票。

但張麗善縣長路卻走的不是很順利，首次參選對上李進勇也就是現任中選會主委，2014年大環境是對「國民黨的反感」，讓張麗善首次出征輸了近5萬8千票；2018年選舉氛圍是「討厭民進黨」兩人再次對決，張麗善選前22天辭去立委，以近5萬票差距擊退李進勇的連任路，也看的出中間選民的搖擺。

這回張麗善從反萊豬、到因中國宣布停止進口鳳梨到開拓新的鳳梨市場，不時為農產品發聲，為台灣糧倉拚出路，這回民進黨雲林縣長參選人劉建國雖沒再經歷一次的黨內殺的刀刀見骨，但張劉兩人之間的競爭，就看除了張麗善的政績之外，大環境下給不給力。

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No.7 國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙

頂著一顆蓬鬆捲髮，大紅唇色是不少選民看到林姿妙的第一印象。超過40年的政治生涯，林姿妙繼承丈夫前省議員林明正的遺志後，踏入政壇從縣議員做起，連任三屆後進攻羅東鎮鎮長，成為首位女性鎮長。

林姿妙地方實力堅強，甚至在坊間相傳，在宜蘭沒有握過她的手就代表沒有出過門，這樣的親和力為她迎來了縣長門票，卻在也選舉期間被點名「不會簽公文」造成話題。2018年選舉林姿妙不僅成為宜蘭首位女縣長，還成功翻轉宜蘭9年綠地變藍天。

而2022年林姿妙因為捲入弊案，數度遭到搜索、約談，因此不斷有民調顯示，她跟民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵支持度接近，恐影響年底連任。

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No.6 國民黨彰化縣長參選人王惠美

彰化縣長王惠美出生政治世家，父親為鹿港鎮前鎮長王福入，哥哥王順昌連任六屆鹿港鎮民代表。夫婿周明亞世居彰化和美，後來王美惠婚後也自稱「和美媳婦」，另外兩人結婚紀念日是11月24日，王美惠也在11月24日成功拿下縣長寶座，也讓支持者高喊是「雙喜臨門」。

王惠美歷次戰績被地方稱為「不敗女王」。當選縣長後王惠美因為知名度較高，隔年民進黨嘉義市派出「王美惠」角逐立委，也名字雷同，總統蔡英文在幫忙助選時，還一度講成「力挺王惠美」造成網友熱議。近期因為大新竹合併的話題，王惠美也積極向內政部爭取「彰化升格為第七都」，也讓彰化縣數度躍上版面。

有「台灣米倉」的彰化縣歷年選舉藍綠結構不斷變動，充分表現出「美國搖擺州」的情況，唯有國民黨籍縣長曾連任成功。這回王惠美再度征戰，就看這位「不敗女王」美名，是否保的住。

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No.5 民眾黨桃園市長參選人賴香伶

民眾黨立委賴香伶曾多次參與罷工，頻繁為勞工發聲，因此讓她被台北市長柯文哲重用，擔任台北市勞動局長。在加入民眾黨後，以勞工專業進軍立院，擔任不分區立委。民眾黨日前推出2022年全新選戰歌曲「逗陣走」，MV使用同志遊行畫面，引發網紅四叉貓不滿，批評民眾黨只是在「蹭」同婚議題，賴香伶反批四叉貓是在「廉價式抹黑」民眾黨。對此，四叉貓火大揭露賴香伶「沒有報名參加遊行、起點拍個合照、拍完照衝去找柯文哲開會，這樣不叫蹭同志遊行？」爭議引發網友熱議。

相較於同選區對手林智堅、張善政，賴香伶網路聲量都敬陪末座，近期靠著林智堅爭議，希望他「知所進退」，也再度搭上聲量順風車。

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No.4 民進黨新竹市長參選人沈慧虹

新竹市前副市長沈慧虹憑藉多年在公務機關從事交通運輸事務，獲得新竹市前市長林智堅拔擢成副市長。沈慧虹是台灣鐵路史上首位女站長，也是新竹市首位女性副市長。2022年獲民進黨徵召參選新竹市市長，並加入民進黨。

因為新竹棒球場爭議，在林智堅發文致歉「責任一肩扛」，沈慧虹隨後也跟著發文「有缺失就改善，抱歉讓所有球迷朋友失望了。」但因兩人皆辭去市長、副市長，遭點名「不在其位、不謀其政」，並被貼上「落跑二人組」的標籤。隨後基層傳出「換堅」聲音。但綠營人士表示，黨中央力挺林智堅，沒打算換人，若「換堅」會造成林智堅拉著桃園市長鄭文燦、沈慧虹一同陪葬，變成「一屍三命」。

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No.3 民眾黨新竹市長參選人高虹安

民眾黨立委高虹安受鴻海創辦人郭台銘推薦加入民眾黨，因為運用科技專業成功預測總統大選結果，讓網友封她為「章魚安」、「理科姐姐」。

高虹安因科技背景受不少竹科人支持，屢被點名選市長，然而黨內認為她「郭家軍」身份是「外來客」，導致高虹安每次被問到是否參選新竹市長都很低調。不過就在國民兩黨紛紛派出人選，民眾黨主席柯文哲拍板，下令高虹安出征新竹市。

中國文化大學廣告學系教授鈕則勳表示，新竹是柯文哲的家鄉，高虹安有望替民眾黨搶下首座灘頭堡。他認為高虹安形象最亮眼、立委身份具有全國知名度，在棒球場事件最快搶佔聲量，科技專業也符合新竹科技城的形象。

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No.2 國民黨台中市長參選人盧秀燕

台中市長盧秀燕曾獲金鐘獎電視新聞採訪獎，後來擔任華視氣象主播，打響知名度。三十多歲時被派駐到台中，擔任華視中部採訪主任，因此認識市議員廖述嘉，兩人結婚後盧秀燕走入政壇，延續烏日廖家在地方的政治勢力。首次參選省議員就憑著主播光環加上地方實力，在台中市選區以第一高票當選，之後轉戰立法院甚至連任六屆立委。

首次出征台中市長，盧秀燕在黨內擊退立委江啟臣，並且擊敗尋求連任的時任台中市長林佳龍。並與時任高雄市長參選人韓國瑜、新北市長參選人侯友宜與盧秀燕喊出口號「禿子、漢子、燕子」合體催票造勢，成功收復台中從綠地變藍天。她也是台中縣市合併後首位女性市長及首位國民黨籍女性直轄市長。

本屆台中市長選舉，盧秀燕對戰立法院副院長蔡其昌，民調一直都是贏家，數度被點名國民黨新任「最強母雞」。此外，國民黨以盧秀燕為首，組成「女力戰隊」，包括彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠等人，將聯合競選及提出大中部政策，讓盧秀燕聲量持續走高。

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No.1 國民黨高雄市長參選人柯志恩

國民黨高雄市長參選人柯志恩近期就表示，她的選戰策略是南北串聯打空戰拚聲量，搭配各選區議員開拓陸戰能量，幫高雄藍營守住議會過半席次。

果然在這回「縣市長女力聲量」中坐上第一名寶座。國民黨高雄市長參選人柯志恩曾拿下金鐘獎，擔任教授；但聊到自己，柯志恩表示「曾在新北市板橋區域立委選戰失利，也曾遭遇許多挫敗，不是外界認定的人生勝利組」。父親柯文福曾任8年屏東縣長，交待過她「這輩子不要從政」，過世前希望她遠離政治，柯志恩卻依舊踏上高雄市長這一局。

柯志恩空戰聲量高，自提名後還一度帶領國民黨高雄市議員和民進黨高雄市議員聲量黃金交叉，陸戰上有立法院前院長王金平協助，政策上有高雄市前副市長葉匡時幫忙擬訂政策。這回對上高雄市長陳其邁在市政上穩紮穩打，就看柯志恩能不能再造旋風。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年05月04日至2022年08月01日，共3個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2022縣市首長女性參選人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統