沈慧虹提教育政見 將在關埔地區新建中小學
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天發表教育政見，過去新竹市政府推動新校園運動，新設關埔小學，未來會在關埔二期新建中小學，滿足當地居民的就學需求。
沈慧虹今天召開政見發表記者會時指出，在新竹科學園區的帶動下，關埔地區的人口持續成長，她提出在關埔地區新設中小學，預定地位於關埔一期及二期中間地帶，約2.3公頃，擁有非常好的交通區位。
沈慧虹表示，她擔任市長後，會優先取得用地，並重新檢討現有的都市計畫，分流現在關埔一期學童的入學需求，也為未來關埔二期的學童預做準備。
沈慧虹說，未來目標要讓所有的公立學校都是優質、有亮點、且大家都喜愛，更要讓所有孩子就近就讀，在優質的環境下學習、成長。
沈慧虹表示，新竹市政府過去8年推動新校園運動，致力給孩子更好的就讀環境，截至目前共更新整建25校、36棟校舍，翻轉大家對校舍老舊的印象，更新設華德福實驗學校與關埔國小。
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