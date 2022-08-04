影／蔡其昌辦市政座談會 豐原今晚6點登場

年底市長選戰倒數，立法院副院長蔡其昌今明展開4場市政座談會，明晚更連跑3場次，展現鐵人行程。今晚6點，首場在豐原區福德宮登場，將與現任市議員謝志忠、市議員參選人廖芝晏一同暢談市政理念，更邀請立法委員莊競程擔任特別嘉賓。

民進黨台中市長參選人蔡其昌行程馬不停蹄，今晚6點將在豐原區福德宮舉行豐原場市政座談會，尋求連任的台中市議員謝志忠，新人參選人廖芝晏也會出席，與民眾近距離開講。

近2年，因新冠肺炎疫情影響，選舉造勢活動靜悄悄，以防疫為優先。近期全台疫情稍有趨緩，加上選戰倒數，各政黨紛紛安排競選活動，力拚與選民博感情，找回選戰溫度與氣氛。

明天(5日)，蔡其昌將到北區舉辦市政座談會，傍晚5點半在賴村育德福德祠，有立法委員莊競程、市議員賴佳微，特別來賓為立委何欣純；6點半，蔡到軍福宮，同場有立委莊競程、市議員參選人謝家宜，特別來賓為立委何欣純、市議員謝明源站台。

晚間7點半，蔡其昌趕抵松竹寺，為同日第三場市政座談會，將有立委莊競程、市議員曾朝榮，特別來賓立委何欣純陪伴民眾。

8月17日晚上7點半，立委黃國書將在樂成宮舉辦「黃國書廷蔡其昌東區後援會成立大會」，市議員參選人何昆霖也將到場。