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影／蔡其昌辦市政座談會 豐原今晚6點登場

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
今晚6點，民進黨台中市長參選人蔡其昌將在豐原區福德宮舉行豐原場市政座談會，尋求連任的台中市議員謝志忠，新人參選人廖芝晏也會出席，與民眾近距離開講。圖／民進黨台中市長參選人蔡其昌競選團隊提供
今晚6點，民進黨台中市長參選人蔡其昌將在豐原區福德宮舉行豐原場市政座談會，尋求連任的台中市議員謝志忠，新人參選人廖芝晏也會出席，與民眾近距離開講。圖／民進黨台中市長參選人蔡其昌競選團隊提供

年底市長選戰倒數，立法院副院長蔡其昌今明展開4場市政座談會，明晚更連跑3場次，展現鐵人行程。今晚6點，首場在豐原區福德宮登場，將與現任市議員謝志忠、市議員參選人廖芝晏一同暢談市政理念，更邀請立法委員莊競程擔任特別嘉賓。

民進黨台中市長參選人蔡其昌行程馬不停蹄，今晚6點將在豐原區福德宮舉行豐原場市政座談會，尋求連任的台中市議員謝志忠，新人參選人廖芝晏也會出席，與民眾近距離開講。

近2年，因新冠肺炎疫情影響，選舉造勢活動靜悄悄，以防疫為優先。近期全台疫情稍有趨緩，加上選戰倒數，各政黨紛紛安排競選活動，力拚與選民博感情，找回選戰溫度與氣氛。

明天(5日)，蔡其昌將到北區舉辦市政座談會，傍晚5點半在賴村育德福德祠，有立法委員莊競程、市議員賴佳微，特別來賓為立委何欣純；6點半，蔡到軍福宮，同場有立委莊競程、市議員參選人謝家宜，特別來賓為立委何欣純、市議員謝明源站台。

晚間7點半，蔡其昌趕抵松竹寺，為同日第三場市政座談會，將有立委莊競程、市議員曾朝榮，特別來賓立委何欣純陪伴民眾。

8月17日晚上7點半，立委黃國書將在樂成宮舉辦「黃國書廷蔡其昌東區後援會成立大會」，市議員參選人何昆霖也將到場。

2022大選 蔡其昌 台中市長 民進黨

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