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強化學童水域安全教育 蔡培慧要盤點資源找合作

中央社／ 南投縣4日電
蔡英文總統（右）、南投縣長參選人蔡培慧（右）。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影
蔡英文總統（右）、南投縣長參選人蔡培慧（右）。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影

強化水域安全教育，民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天說，南投縣學校游泳池很少，游泳課也常被犧牲，當選縣長將盤點校園泳池及協調業者合作，讓學童從小培養水域活動能力。

炎熱夏季吸引民眾戲水，入夏後全台發生多起溺水事件，為強化水域安全教育，蔡培慧今天在草屯鎮健康活水休閒館，與中華民國水適能訓練協會、游泳池業者聯合舉辦游泳自救公益課程，希望透過宣導，讓參加的孩童了解如何防溺、自救。

蔡培慧召開記者會致詞說，戲水意外常發生在近海及溪流，遠超過游泳池事故率，南投地處內陸，野溪非常多，地點也很偏僻，一旦發生意外，現場無救生員能立即救援，令人十分擔憂。今天透過專業人員解說防溺教育與水域安全基本常識，並教導自製拋繩、以寶特瓶、竹竿等易取得物當浮具，家長跟學童都表示很實用。

蔡培慧指出，南投縣學校游泳池很少，根據教育部體育署2018年統計各縣市學校游泳池比率，南投縣居全國末段班，雖然體育署有補助中、小學校外游泳課門票及交通費，但常因時段無法配合或交通不便，學生游泳課常被犧牲。因此她承諾當選縣長後，會盡快盤點縣內校園泳池及協調公民營游泳池業者合作，讓縣內學童從小培養水域活動能力。

另外，蔡培慧長期關注永續農業發展，她近期促成基育生物科技、鉅田潔淨技術公司合作意向，雙方允諾透過材料科學、基因生技、循環農業合作，促進畜牧業永續經營及南投綠色科技產業發展。

蔡培慧說，位在南投的鉅田公司產品符合歐美永續環境理念，這次引介合作，有利南投農業朝循環經濟、永續發展。

2022大選 南投縣選舉 蔡培慧

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