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照顧弱勢家庭 沈慧虹提早療身障照護加倍政見

中央社／ 新竹市3日電
民進黨新竹市長參選人沈慧虹（前中）3日發表「幸福加倍計畫－早療、身障照護加倍」政見，將以「家庭為中心，社區為基礎」推動一區一照護，提高服務近用性、讓照護進入社區，讓有需要的家庭找得到、用得到。中央社
民進黨新竹市長參選人沈慧虹（前中）3日發表「幸福加倍計畫－早療、身障照護加倍」政見，將以「家庭為中心，社區為基礎」推動一區一照護，提高服務近用性、讓照護進入社區，讓有需要的家庭找得到、用得到。中央社

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天發表「幸福加倍計畫-早療、身障照護加倍」政見，從增設早療照護據點、提高社區便利性等方面，讓早療、身障家庭照護加倍。

沈慧虹於政見發表會表示，最知名的捕鯨方式就是先獵殺鯨魚寶寶，因為鯨魚媽媽無法拋下受傷的孩子而被捕獵，所有的早療、身障家庭就像是大海裡的鯨魚媽媽、鯨魚家庭，即便只有微弱的希望，也不會輕易放棄，而政府就是海洋，最重要的任務就是給予有需要的家庭適時幫助。

沈慧虹表示，新竹市政府過去推動「早療三支箭」政策，提高早療補助、增加特教師資及照護人力、設立公辦民營的早療中心，今年初也啟用公立身障綜合就業大樓，政府從補助、人力、空間設置等項目，全方面減輕早療家庭負擔。

沈慧虹說，「早療身障照護加倍」政策將以「家庭為中心，社區為基礎」推動一區一照護，提高服務近用性、讓照護進入社區，讓有需要的家庭找得到、用得到。

沈慧虹表示，目前新竹市有1個早療中心1據點，未來將成長為1中心3據點，預計於香山朝山國小舊址興建複合式多功能中心，也將在將軍村周邊設置照護據點。

沈慧虹說明，未來將提供小型作業所、自立生活協作跟社區參與服務等項目，讓身障者能在社區內發揮所長、找到工作，讓生活更有尊嚴。

沈慧虹表示，未來將「以生活建立替代傳統服務」，並透過設置「社區據點增加便利性」，加倍照顧這些需要幫助的家庭。

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