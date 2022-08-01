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蔣萬安民調暫居第一他喊「至少拿45%」 網友：醒醒吧！

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨台北市長參選人蔣萬安被網友認為，最後將拿到45%支持率奪回北市藍營執政。本報資料照片
國民黨台北市長參選人蔣萬安被網友認為，最後將拿到45%支持率奪回北市藍營執政。本報資料照片

本報1日公布台北市三腳督最新民調，目前暫由國民黨台北市長參選人蔣萬安以28%的支持度領先，民進黨台北市長參選人陳時中則以26%居於第二，由現任台北市長柯文哲支持的黃珊珊則為25%位於第三名，有網友就認為若黃珊珊辭掉副市長後民調可能「往下走」，而學術界也會因「不爽民進黨」和「陳時中仇恨值高」，導致最後蔣萬安至少拿到45%支持率。

PTT政黑板有網友看完最新北市民調後，發文表示認為黃珊珊辭掉副市長之後會往下走，並且認為黃珊珊「不可能不辭」，而陳時中的支持度也會因「學術界對民進黨不爽」加上「台北的醫界都不一定喜歡他」、「仇恨值高」等原因，最後導致蔣萬安得利。

該名網友最後計算，若台北市的國民黨基本盤回流，再加上反民進黨氛圍，蔣萬安至少會拿到45%的支持率，並替國民黨拿回失去八年的執政權，而蔡英文會「正式跛腳」，賴清德會以救世主的姿態接管民進黨。

對於這樣的預測，網友有許多不同意見，表示「蔣萬安不可能有45%」、「45？醒醒吧」、「又不是選立委跛什麼腳，立院過半你喊跛腳，笑死人」，也有支持該名網友的意見表示「45%差不多啊」、「蔣起步就是41%」、「蔣太穩了啦~」、「我覺得討厭民進黨的外溢效應根本就是從台北開始」。

2022大選 蔣萬安 陳時中 黃珊珊 民調 選民論戰

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