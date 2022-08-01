「一屍多命」發酵？竹市民調沈慧虹居末位 郭正亮「她恐第一個掛掉」

民進黨桃園市長參選人林智堅陷入論文及新竹球場爭議，連帶影響新竹市長選情，根據本報最新民調顯示，支持度最高的為國民黨新竹市長參選人林耕仁的26%，排名第二則為民眾黨新竹市長參選人高虹安的25%，而民進黨新竹市長參選人沈慧虹則居於第三名為21%，民進黨前立委郭正亮也表示「沈慧虹我是覺得會第一個掛掉」。

郭正亮於7月31日時在節目《少康戰情室》談到，當初民進黨提名林智堅出任桃園市長選戰的第一個考量就是市政經驗，再來是年輕選票，而其中論文爭議影響最大的就是年輕選票這塊，而球場事件則會重挫市政經驗，因此是「雙重打擊」。除此之外，在知識份子的選票方面，郭正亮也表示「唸過學士碩士的知識份子也會（因論文事件）很難幫你（林智堅）催票嘛」而導致支持率受影響。

關於「一屍多命」是否真的會發酵，郭正亮認為受傷更重的是沈慧虹，一出去她可能就被質疑「這個球場為什麼能夠啟用」，郭正亮表示，論文你可能可以講一些「大家聽不懂的」解釋，但棒球迷到處都是，且看到林哲瑄受傷後，恐怕更難以應對。

郭正亮更直言，他認為「沈慧虹我是覺得會第一個掛掉」，本來前幾週的民調沈慧虹是第一，經過這些事件後已經直接墜落至第三，並且和第一、二名拉開差距，這些爭議對對方陣營來說根本是「天上掉下來的禮物」。