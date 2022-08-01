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顏若芳嗆蔣萬安是「第二個連勝文」 大酸行銷套路百分百相似

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨台北市長參選人蔣萬安被顏若芳酸「第二個連勝文」。記者潘俊宏／攝影
國民黨台北市長參選人蔣萬安被顏若芳酸「第二個連勝文」。記者潘俊宏／攝影

國民黨台北市長參選人蔣萬安近日勤跑行程拚選舉，而民進黨台北市議員參選人顏若芳7月31日發文猛酸國民黨及蔣萬安，表示這次選戰儼然又是「權貴的復出戰」、「蔣萬安就是第二個連勝文」。

顏若芳發文表示，國民黨每逢敗選就會高喊檢討、改革，但時至今日，卻「未見國民黨推出任何符合台灣主流價值的候選人或政見，反而一直走回封建老路」。顏若芳認為，國民黨至今「連行銷套路相似度高達百分之百」，從2014年的連勝文，到2022年的蔣萬安，國民黨仍是「以血統純正、菁英主義為先的封建政黨」，顏若芳也強調，這次的台北市長選舉對國民黨來說就是「權貴的復出戰」。

顏若芳直言「蔣萬安就是第二個連勝文」，除了年紀相仿、都是權貴世家、都留學美國外，而在選戰的部分，兩個人的對中共立場也都是模糊不定，而且同樣有會特別去搭捷運、打球賺曝光的選戰習慣，文中還附上6張圖片，以證明兩人的高度相似。

而針對權貴一說，連勝文就曾回擊表示，「真正的權貴是現在坐在總統府與行政院裡面，掌握權力卻不做事，尸位素餐，只會搶奪個人利益，不管民眾的這些大官。」而蔣萬安也認為，「蔣」對他而言是個資產，以身為蔣家後代感到驕傲，「很多基層民眾對兩位蔣總統非常感念，且不分藍綠。」蔣萬安說，兩位蔣總統的評價，社會自有公評，他會秉持過去兩位蔣總統勤政愛民精神推動市政。

2022大選 蔣萬安 顏若芳 連勝文 選情評論

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