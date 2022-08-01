抓包賴香伶「用NBA圖換頭像」 王浩宇寫英文信檢舉

民進黨桃園市長參選人林智堅因論文爭議而引起許多話題，民眾黨桃園市長參選人賴香伶抓緊這次機會，使用一張NBA球星的圖片，並將其中的球星頭像處改為林智堅、桃園市長鄭文燦、民進黨立委鄭運鵬試圖狠酸，改圖行為卻被前民進黨桃園市議員王浩宇一狀告上NBA，指控賴香伶疑似違法使用該圖片。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶在7月31日發文，表示「桃園市原本期待一個可以延續鄭文燦市長八年政績的接班人，但林智堅身為桃園市長的競逐者，他的人格與誠信，因為論文案而被挑戰，林智堅的施政無能，在新竹球場已經獲得證明。」

賴香伶的文中還附上一張NBA圖片，圖中一位試圖灌籃的球員被改為鄭文燦的臉、阻止其灌籃的球員改為林智堅的臉，一旁協助的隊友也被改為鄭運鵬，用此圖大酸林智堅：「鄭文燦的未來，請林智堅放手」。

圖擷取自賴香伶臉書

沒想到該圖PO出後，王浩宇在1日深夜發文表示寫了一封英文信給NBA管理商標權的單位，表示「一般來說，他們是不會允許這樣的改圖的，因為上面還有商標，使用是違法行為。」

賴香伶原貼文下也有許多網友紛紛表示「有無侵犯版權？」、「原來是侵權女神」、「準備被NBA提告吧」、「六都候選人的格局會po這種圖？！wow！」