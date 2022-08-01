網臆測柯志恩大輸50萬票 陳其邁：選舉還很遠

國民黨高雄市長參選人柯志恩今早在廣播節目談及「輸陳其邁50萬是沒有根據的說法，不值得回應。」高雄市長陳其邁則說，現在離選舉還很遠，團隊仍以市政優先，尤其關心弱勢市民的照顧。

柯志恩陸戰、空戰齊發，今天她在台北接受廣播節目專訪，主持人黃揚明問到，有網友臆測柯志恩可能大輸陳其邁50萬票，要不要跟網友打賭。她回應，「根本不想打賭，這沒有根據」，既然自己決定扛起這場硬仗，就會展現誠意，全力以赴。她從小到大，做每一件事都非常認真，在大學教書25年，一向做好自己該做的事。

陳其邁近日市政行程面向廣，展現全民市長形象，今早走訪喜憨兒創意料理庇護商店，與憨兒一起製作壽司料理。他受訪時說，疫情期間，喜憨兒庇護工場也受到影響，尤其是三節禮盒等商品是庇護工場重要收入。

柯志恩今早受訪時再次提及，「接觸過陳其邁的人，沒有人會覺得他是暖男。政治人物不需要太多人設，如果他叫溫暖，我柯志恩就是溫柔了，連我自己都不相信好嗎？」

不過，喜憨兒社會福利基金會董事長蕭淑珍今天仍大讚陳其邁是暖男，她說，「陳其邁是最溫暖的市長，疫情期間對弱勢團體的需求可以說是有求必應，不管是注射疫苗、快篩，或者相關協助等。」