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沒與日本締結姊妹市 新北秘書處：林佳龍活在平行時空

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
民進黨新北市長參選人林佳龍批評新北沒與任何日本城市締結姐妹市。記者黃義書／攝影
民進黨新北市長參選人林佳龍批評新北沒與任何日本城市締結姐妹市。記者黃義書／攝影

新北外交成果近日引發討論，民進黨新北市長參選人林佳龍批評新北沒與任何日本城市締結姐妹市，新北秘書處反嗆，市府更重視實質交流，而在疫情期間也轉換交流方式，林佳龍不是不用心，就是故意忽略、扭曲，根本活在平行時空。

林佳龍今出席台灣智庫、李登輝基金會共同舉辦「脫古改新：預約台日下一個五十年」學術論壇時，再批新北沒有與任何日本城市建立姊妹市關係，真的是不可思議的事，自己若能當選將致力與日本重要城市建立姊妹市。

秘書處回應，國際城市交流有很多指標，不只是姊妹市數量，也包括參與國際活動，國際組織及國際獎項等，新北的國際城市外交，重實質與多方，不設限僅洽簽姊妹市或偏重單一地區國家，也積極突破台灣外交框架，因應並創造新趨勢。

秘書處說明，疫情期間因應邊境管制，新北市將線下實體活動轉為線上，主辦、參與超過40場國際論壇，與近300個國際城市交流，同時也努力突破，是全國第一、世界第十發表聯合國永續發展目標自願檢視報告（VLR）的城市。另外，新北也透過聯合國認證的國際組織UCLG，捐贈防疫物資給非姊妹市的紐約、舊金山等，促進實質交流。

秘書處長饒慶鈺反嗆，市府這麼多實質城市交流，林佳龍都看不到，再一次證明對新北不用心，以及對外交工作認識的膚淺；防疫期間的城市交流，要採多元應變方式，新北有這麼多的實質交流，林佳龍不是不用心，就是故意忽略、扭曲，根本活在平行時空，應該趕快了解新北市。

饒慶鈺提到，據台中市政府公開資料，林佳龍任內不是新增14個姊妹市或友好城市，而是13個，日本群馬縣是續約，並非首簽；林佳龍若要談數字，應請幕僚再三確認，不然會讓大家看笑話。近幾年來，六都姊妹市增加速度趨緩，希望大家能更向前看，城市外交需試圖找尋新出路。

民進黨新北市長參選人林佳龍批評新北沒與任何日本城市締結姐妹市，新北秘書處反嗆，市府更重視實質交流，根本活在平行時空。圖／本報資料照片
民進黨新北市長參選人林佳龍批評新北沒與任何日本城市締結姐妹市，新北秘書處反嗆，市府更重視實質交流，根本活在平行時空。圖／本報資料照片

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