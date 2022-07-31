再問侯友宜是否做好做滿？ 林佳龍：社會普遍擔心的事

民進黨新北市長參選人林佳龍連日質疑新北市長侯友宜競選連任之後是否「做好做滿」，林佳龍說，這是社會普遍關心、擔心的事，到底侯友宜現在要競選新北市長，還是下一任總統，確實該對社會坦承說明。

林佳龍說，還記得國民黨幾位政治人物，也是以縣市長身分去參選總統，事後也看到，包括國民黨主席朱立倫在2016年以新北市長身分請假參選總統，選完後，2018年向新北市民說對不起；高雄市前市長韓國瑜選上高雄市長，又請假參選總統，最後被罷免。

林佳龍說，現在大家關心也擔心是否又會發生一樣的事情，或有人質疑這是不是國民黨的習慣，也就是沒辦法將自己對選民承諾的任期做滿做好，而是去跳槽選舉更高職務，甚至可能導致補選，造成勞民傷財。

林佳龍說，民主政治，大家期待一切透明，有志於更高職務的人也應該向社會說明，而不是在選民投下市長這票後，任內請假參選其他職務，這涉及到誠信，台灣不應該再發生參選人對選民承諾不清楚，或說了話後最後跳票，這都不是很好的示範。