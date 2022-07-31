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傾聽漁民心聲 沈慧虹政見：漁港清淤提升作業環境

中央社／ 新竹市31日電
民進黨新竹市長參選人沈慧虹。圖／沈慧虹提供
民進黨新竹市長參選人沈慧虹。圖／沈慧虹提供

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天到海山漁港傾聽漁民心聲，她表示，未來若擔任市長，除了積極推動海山漁港成為觀光新亮點，也會定期執行漁港清淤，讓漁民享有更好作業環境。

沈慧虹透過新聞稿表示，海山漁港是新竹市唯二漁港，也是西台灣最具特色的定置漁業基地，以被動、捕活魚的方式，讓幼魚、保育類魚種得以被篩選掉，友善海洋，與海洋共生，應擦亮海山漁港招牌。

沈慧虹今天到海山漁港了解定置漁場業者與在地漁民心聲，她承諾，當選市長後，會重視並定期執行漁港清淤工程，努力提供漁民更好作業環境，讓航道不被海砂阻擋，漁民安全出海、返航。

沈慧虹指出，為了照顧在地漁民生計，市府已宣布推動「海山漁港漁產直銷站」，不只有漁業零售攤位，還有食魚教育、定置漁業解說教室，她也主張直銷站使用應優先保障在地漁民權益，並與周邊的那魯灣文化聚落一起擴大觀光資源，成為海岸新亮點。

2022大選 新竹市選舉 沈慧虹

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