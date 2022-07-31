陳建仁、陳時中聚會 教會牧師獻祝禱

接受牧師祝福！民進黨台北市長候選人陳時中與前副總統陳建仁，31日至東門基督長老教會原民堂參加聚會。牧師何思篤指出，教會致力於將聖經翻譯成各種原住民語言，盼能讓各族群「我說故我在」；陳時中上台致詞前，引起與會民眾的高呼與掌聲，他表示，要從市政開始，讓原住民走入永續的文化中。

聖歌充斥會場

在陳時中還沒到場前，表演嘉賓以排灣族的調子吟唱詩篇121篇《我要向山舉目》，伴隨吉他與鋼琴聲充斥講堂。參與嘉賓均盛裝打扮，穿上原住民傳統服飾，有的頭帶花圈，身著背帶，共歌「耶和華要保護你，從今時直到永遠。」

陳時中與陳建仁穿著簡單的白色襯衫，也背上原住民的背帶，在歌曲中途進場，引起台下觀眾的躁動。在歌曲完畢後，嘉賓表演完畢也向大家說「我們一起低下頭禱告」時，陳時中與陳建仁也一同低下頭來。

彼此祝福、分享

原住民宣教牧師布漾‧星說，「不管你是不是原住民、是不是基督徒，在這裡只為了彼此祝福，彼此分享，是相當值得喜樂的事情」，她說，現場有媒體、服事人員與維安等不同人物的職業，都希望能秉持良善，互相和諧。她話鋒一轉說，「尤其在九合一選舉將近，必定會選出合適的人選，按照上帝的主權，成為台北市、原住民與所有人的祝福。」

何思篤也表示，8月1日就是原住民族日，他對政府多年來對母語文化的付出表達感謝。他說，教會將聖經翻成12個原住民的語言，當台灣的文化更多元的時候，相信能變成世界的驕傲。他說，有句說「我思故我在」，但對原住民來說，應該是「我說我存在」，如果族群能說出母語就如同存在。

陳時中上台說政績

陳時中上場致詞前，引起高聲歡呼與掌聲。他說，非常榮幸能夠受邀分享經驗，台灣的原住民人數約有55萬人，在台北約有1萬多人，他承諾「各位的文化都需要予以尊重」，並在市政各方面都會表現出來，更分享他擔任衛福部長推動原住民健康的種種努力。

後續，會場中邀請嘉賓為陳時中的選舉之路吟唱祈福，男生清澈高昂的聲音，加上女生共鳴十足的歌聲，觀眾也不時以不同聲部的歌聲合音。讓陳時中浸潤在祝福的歌聲中，頻頻點頭。

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