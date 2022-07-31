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九合一對戰系列18／中間選民仍觀望 國民黨力追空戰差距

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
師大政研所教授曲兆祥受訪時表示，中間選民與首投族都深受網路輿論風向影響，國民黨在空戰上苦追民進黨實力。（中央社）
師大政研所教授曲兆祥受訪時表示，中間選民與首投族都深受網路輿論風向影響，國民黨在空戰上苦追民進黨實力。（中央社）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

中間選民、首投族仍在觀望中，網路鏖戰成風向關鍵！師大政研所教授曲兆祥受訪時表示，中間選民與首投族都深受網路輿論影響，國民黨正在空戰實力上苦追民進黨；彰師大教授劉兆隆則說，從前新竹市長林智堅2個風波來看，政治明星殞落的速度愈來愈快，顯見選民更加理性，不再只拘泥於政黨或候選人。

中間選民數量增加？

劉兆隆表示，分析選民當從「政策」、「政黨」與「候選人」，中間選民主要是偏向政策取向，仍在觀望政見或特定議題，但整體在學界的定義仍相當模糊，難以去估算有多少中間選民的比例。但他也指出，從過去幾次選舉來看，「在選前在才開始思考要投給誰的選民，確實有增多的趨勢。」

曲兆祥認為，雖然目前沒表態的選民比往年來得多，但距離投票日還有4個月的時間，選舉仍有發酵時間；加上此次選戰中，各政黨提名的時間都比較晚，強調「獨立選民真正做出決定的時間，大多落在選舉的最後兩週。」

他更指出，中間選民主要資訊來源為電子媒體，受到網路輿論動員的程度較高，但現在國內政治議題多聚焦於林智堅的「論文門」與「棒球門」事件上，除桃園與新竹以外的縣市新聞並不多，這些縣市候選人也回到傳統陸戰的打法上，導致中間選民的動作仍不明顯。

首投族為綠營生力軍

而每次選戰都會有新生的「首投族」，為選戰增添不確定因素。對此，曲兆祥分析說，從2014年以來，首投族參與選舉的程度相當高，而這些族群大部分都是3C世代，受到網路輿情深刻影響。但現在沒有如2020年的「芒果乾」情緒，是否能再創當時投票熱度，還有待觀望。

他指出，近期「棒球門」與「論文門」對年輕學生來說影響比較小，棒球場事件還會對年輕球迷造成影響，但論文事件對20歲出頭、沒寫過論文的年輕學生來說，距離相當遙遠。曲兆祥強調，中間選民與首投族的傾向都倚重網路輿論，但目前仍未有能「燃燒這些族群選票意願的事件」出現。

劉兆隆則針對「首投族」分析指出，現在的首投族都是於台灣民主化後才出生，未能深入過去威權主義與歷史淵源，認為民主自由是相當自然的事情，對反保守、反威權有明確的意識，更有了「天然獨」的說法。這些族群相較不偏好與過往與權威政府相關的國民黨，所以對民進黨選情更有利。

藍苦追空戰實力

中間選民與首投族都深受網路影響，民進黨則有擅長網路空戰的優勢。曲兆祥分析說，過去國民黨因為地方組織相當綿密，加上與地方派系有長久的合作經驗，長期以來著力於陸戰，非國民黨系的政黨在空戰手法都相對嫻熟，但國民黨在2014、16、20年都因空戰吃了大虧後，也逐漸提升自身的空戰實力，逐漸縮小與民進黨的差距。

劉兆隆也指出，國民黨近年在學習對手的優點，學會大數據、輿論等競選手法，最具體的論證就是前高雄市長韓國瑜席捲全台的聲量。但他表示，民進黨有著執政優勢，「在空軍所需的銀彈上，仍大勝國民黨一籌」。

政治明星褪色

「所謂的政治明星不出1到2年，就會跌下神壇。」劉兆隆指出，顯示選民變得更加理性，不會輕易被綁票。他進一步舉例說，歷任總統都經歷過萬眾矚目登高一呼，到後來民調慘跌到5成以下；而林智堅抱持著年輕帥氣的形象，還有顯著的在地政績，但聲望也因為雙門事件也慘跌，給過往主打政治明星的選戰方式，一個最嚴正的警惕。

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