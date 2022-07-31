九合一對戰系列19／18歲公民權修憲會過？ 學者看法分歧

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

修憲門檻高，綁大選真能突破？年底除了九合一縣市長選舉外，還有一項公民複決「18歲公民權」修憲案，需要選舉人過半數通過，門檻是965萬票。對此，彰師大教授劉兆隆與東華大學教授施正鋒都認為，此次修憲吸引年輕人投票，應該會通過。但台師大教授曲兆祥持相反看法，認為社會對此並未有共識，通過機率不高。

965萬票門檻高

年底除了九合一大選外，還有公民複決「18歲公民權」，將公民權從20歲下降至18歲，根據憲法增修條文第12條規定，修憲須經立法院立法委員4分之1之提議，4分之3之出席，及出席委員4分之3之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之。」

而立法院也在今年3月25日以立院109票通過修憲案表決，若以2020年總統大選選舉人總額1931萬1105人計算，要通過修憲，需要965萬5553張有效同意票，遠大於總統蔡英文當時當選所獲得的817萬票，而2018年縣市長選舉總票數為1279萬票，投票率66.96%。由此可見，若要通過公投，需要有75.5%的選民投下贊成票才行。

綁大選通過機率高

彰師大公共事務與公民教育學系劉兆隆受訪時說，由於這次修憲公投綁縣市長選舉，加上議題與年輕人有關，他認為目前有6成以上通過的機率，但隨著時間逼近選舉會估得愈準。他也指出，雖然國民黨對此案並沒有很積極參與，但若反對就是與年輕人作對，因此不會影響公投通過機率。

劉兆隆分析，雖然這次修憲主要是由民進黨推動的，但最近的林智堅風波應該不會影響公投通過，但卻會對民進黨的縣市長選舉造成外溢效果。東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒也認為，無論藍綠都不敢反對這個議題，加上與大選綁定，投票率沒有問題下，過的機率應該蠻大的。

社會未有高度共識

曲兆祥認為，這次公投通過的機率並不高，因為從目前的輿論來看，社會對於18歲公民權並沒有很高的共識，也沒有很迫切投票的需求，加上11月26日選舉，降低年輕人返鄉投票的狀況，而且修憲通過要965萬票同意，等於是中老年人也要大量同意才能通過，加上雖然以上次選舉共有1200多萬人投票，但要有965萬人（75%）的壓倒性同意並不容易。

此外他也直言，藍綠兩黨並未積極宣傳這項議題。曲兆祥也指出，想當初民進黨在2020年罷免前高雄市長韓國瑜時，路上隨處可見「罷韓」相關標語，但至今很少看到民進黨有針對「18歲公民權」議題大作宣傳，國民黨不好反對，但也不會賣力支持，「其實兩黨都是冷處理這個議題，」他坦言。

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