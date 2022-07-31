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高嘉瑜被攻擊賴香伶聲援：蔡英文鄭文燦為林智堅背書?
民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天上午參加楊梅區美食回饋活動，媒體問到為何聲援民進黨立委高嘉瑜？賴表示，高嘉瑜說出部分實情遭側翼不實攻擊，她聲援是佩服高能在此時說真話，她並喊話問「蔡總統、鄭市長要幫林智堅背書嗎」?
賴香伶陪同楊梅區民眾黨市議員參選人張清俊舉辦民美食回饋活動，喊口號送烤花卷美食，吸引民眾參加，針對高嘉瑜爆「一屍五命」說遭民進黨側翼攻擊一事，賴香伶批評，整個民進黨全黨救一人（林智堅），引發民進黨內高度焦慮，高嘉瑜敢言的性格，說出部分實情，她佩服高在此刻說真話，高遭很多側翼攻擊，她要聲援的是，「不需要對一個說真話的政治人物攻擊與撻伐」。
賴香伶表示，站在女性從政者角度，她不希望高受這麼多指責與擠壓，民進黨甚至要把高嘉瑜壓下去，這是不好的政治風氣、也不樂見，執政黨用欽點徵召的參選人，蔡英文、鄭文燦現在是要幫林智堅背書嗎？這在考驗民進黨能否領導國家大政，她作為在野黨監督或挑戰市長，就是希望台灣的政治可以越來越好。
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