2022縣市首長「新」戰力 這十位是聲量王

年底縣市首長「新鮮人」參戰

2022縣市長參選「新人」輩出，統計所有參選縣市長的新人聲量排行榜，六都的人選擠進去前十名不稀奇，但這回新竹市參選人三位都通通上榜。臺灣師範大學政治學教授曲兆祥表示，因為新竹市前市長、桃園市長參選人林智堅一人牽動桃園、新竹兩地選情，加上新竹市長人選立委高虹安知名度高，新竹市前副市長沈慧虹接棒林智堅外界矚目，而議員林耕仁地方支持者眾，才讓新竹市參選人擠進聲量前十名。此外，曲兆祥認為，林智堅論文、棒球爭議，考驗民進黨危機處理能力。他也進一步指出，新聞是一波接著一波，接下來如果美國議長裴洛西8月真的確定要來台，台美中的關係，將受到關注，中國後續的舉動，將有機會轉移外界焦點，民進黨可能進一步操作「亡國感」。

而國立臺北大學公行系教授侯漢君認為，陳時中能拿下第一是因為擔任防疫指揮官，導致社會大眾對他討論度比較高；至於新竹市參選人則是林智堅帶來的擴散效應，但目前選情還不到白熱化的時候，所以之後聲量會繼續增加。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出2022年所有縣市長新人參選人，最被網友討論的十大人選。你心目中的人選有上榜嗎？







No.10 國民黨新竹市長參選人林耕仁

新竹市六連霸資深議員林耕仁，退伍時從幫人掃廁所的最基層開始，後來自己成立了清潔公司，靠著自己辛勤的打拚，林耕仁進修拿到交通大學高階管理碩士以及中華大學科技管理碩士。

此次林耕仁代表國民黨出征新竹市，不僅獲得地方、在地議員支持，新竹議長兼黨部主委許修睿，還以放棄議長連任當賭注，強力表態支持林耕仁參選。而林耕仁平常談論政策都有獲得在地民眾關注，近日針對新竹棒球場爭議多次發文，讓他聲量衝上一波高點，甚至在最新民調中，林耕仁擠下高虹安、沈慧虹拿下第一名。

延伸閱讀：藍綠新竹市戰將出爐！六連霸議員林耕仁 vs. 現任副市長沈慧虹

No.9 民眾黨桃園市長參選人賴香伶

民眾黨立委賴香伶曾參與嘉隆紡織抗爭以及正大尼龍罷工等等，頻繁為勞工發聲，也讓她進一步獲得台北市長柯文哲重用，先任職台北市勞動局長、後加入民眾黨後，以勞工專業背景揮軍立院，擔任不分區立委。爾後在黨內桃園市長初選中，挺過柯文哲嗆賴香伶幕僚「誰家的狗，自己回去管好」風波，擊退民眾黨秘書長謝立功獲黨內提名，卻表示自己會帶職參選，引起網友議論。

相較於同選區競爭對手林智堅、張善政，賴香伶網路聲量都敬陪末座，近期靠著林智堅爭議，希望他「知所進退」，也再度搭上聲量順風車。

延伸閱讀：三腳督「降落桃園」 張善政聲量飆衝 賴香伶搭林智堅順風車聲量升

No.8 民進黨新竹市長參選人沈慧虹

新竹市前副市長沈慧虹公務員出身，長年從事交通運輸事務，曾在交通部以及台北市府工作，是台灣鐵路史上首位女站長，亦是新竹市首位女性副市長。2022年獲民進黨徵召參選新竹市市長，並加入民進黨。

總統蔡英文在黨中央宣布新竹市徵召人選時，卻將沈慧虹的名字唸成「林慧虹」、蔡英文的口誤也引起大批網友討論。因為新竹棒球場爭議，在林智堅發文致歉「責任一肩扛」，沈慧虹隨後也跟著發文「有缺失就改善，抱歉讓所有球迷朋友失望了。」但因為兩人先後辭去市長、副市長，隨後遭點名「不在其位、不謀其政」並遭到網友嗆「落跑二人組」。

延伸閱讀：新竹棒球場未驗收就啟用 聲量連日飆 學者：傷林智堅選情

No.7 民眾黨新竹市長參選人高虹安

民眾黨立委高虹安台大資工所第一名畢業，鴻海創辦人郭台銘延攬進入鴻海，後因為在選戰協助數據分析，進而預測總統大選開票結果，誤差僅千分之一，網友給她「章魚安」的封號，並一舉打響政治圈「理科姐姐」名聲，也因為「郭柯合」受到民眾黨延攬，在2020年當選不分區立委。

「郭家軍」出身的高虹安擁有科技業背景，自擔任立委後，不斷被點名要去參選新竹市長；除了民眾黨在新竹市支持度最高之外，從選戰考量高虹安出征可以吸引年輕選票，再加上郭台銘科技人脈，但黨內卻數度傳出「反郭勢力」，認為高虹安是「外來客」，也讓高虹安對要不要參選新竹市長三緘其口；不過就在國民兩黨紛紛派出人選，民眾黨主席柯文哲隨後拍板，下令高虹安參戰新竹，讓新竹三腳督就此點燃，近期與沈慧虹隔空嗆聲，也為她帶了不少聲量。

延伸閱讀：九合一大選》「風城」之戰受矚！藍綠白5位人選好感度誰最高？

No.6 國民黨台南市長參選人謝龍介

台南市五連霸議員謝龍介，兼任國民黨台南市黨部主委，曾任國民黨副秘書長。細數謝龍介議員生涯，在2009年一度被國民黨提名參選台南市長，卻因為台南市台南縣合併升格，就此斷送了謝龍介的市長路，隔了十多年這回捲土重來。

事實上謝龍介不只在地名聲響亮，更因為數度質詢時任台南市長賴清德打出「一生監督你一人」口號，並不時拿著布袋戲偶「秘雕」及用台語連珠炮的質詢，在全台都相當有人氣。但台南畢竟是綠營大本營，雖然謝龍介在地經營多年，但政治這條路卻不太平坦，四次挑戰立委一職，就連在「韓流」來襲，最有機會勝選時，也不幸敗北，這回靠著踢爆黃偉哲向靈骨塔業者收賄720萬元，在議會質詢公布錄音檔內容，經發局長討論西市場重建經費時，把經費換算成選票，批評行政不中立，努力在台南拚出聲量。

延伸閱讀：謝龍介爆黃偉哲要業者給千萬才發執照 黃偉哲怒批：不實抹黑



No.5 民進黨台中市長參選人蔡其昌

蔡其昌是現任立法院副院長和中華職棒大聯盟會長，曾任4屆立委。蔡其昌要角逐台中市長路迢迢，2014年黨內初選敗給林佳龍，此次捲土重來，卻先傳出黨內期待林佳龍再戰台中市長盧秀燕嬴回台中，後又有2020獲全台最高票的同黨立委何欣純率先宣布爭取徵召提名權，一度讓蔡其昌腹背受敵。

事實上蔡其昌在接受徵召前，黨內派就打算爭取副院長一職，要蔡其昌應該辭去副院長一職，用心拚選戰，當時蔡其昌還表示「等徵召後再回應」，不過時至今日蔡其昌還穩坐副院長大位；另外蔡其昌也是首位民進黨籍的中華職棒會長，這回新竹棒球場接連爆出缺失，身為會長的蔡其昌也無法置身事外，屢次被網友點名負責。

延伸閱讀：九合一大選》選民厭口水！學者：市政議題助「燕」飛 蔡其昌聲量需加強

No.4 國民黨高雄市長參選人柯志恩

國民黨高雄市長參選人柯志恩出生於政治世家，父親柯文福曾任8年屏東縣長，還交待過她「這輩子不要從政」；柯志恩年輕時曾靠著主持「世界真奇妙」拿下金鐘獎最佳社教節目主持人獎，主持過「娛樂新聞」，最後繞了一圈，在2016年以教育專業獲得國民黨提名為不分區立委，就此踏入政壇。

柯志恩在被國民黨徵召選高雄時，曾一度因為與屏東有連結，遭到點名征戰屏東縣長，與民進黨立委周春米一同較勁，後來黨內提名前立委蘇清泉；也因為有地緣關係，加上形象不錯，隨後柯志恩再被點名挑戰高雄市長陳其邁，確定參選後，也獲得立法院前院長王金平支持，更以母雞的身分，一度帶領國民黨高雄市議員與民進黨高雄市議員，在聲量上黃金交叉。

延伸閱讀：柯志恩領軍！母雞帶動高雄藍綠聲量「黃金交叉」個人聲量輾壓陳其邁



No.3 國民黨台北市長參選人蔣萬安

蔣萬安是現任立委、國民黨中央常務委員，在征戰2022年選舉前，4年前就已經被點名選台北市長，卻以後輩之姿，讓給了前立委丁守中；2020年立委選舉，民進黨派出與蔣萬安性格、形象相符的吳怡農，打出「雙帥之爭」的選戰，想要重擊蔣萬安的政治路，最後蔣萬安順利出線，也幾乎確定了，蔣萬安將代表國民黨選台北市長的路線

從去年開始，蔣萬安雖未在公開場合，表示要選台北市長，卻私下動作頻頻，台北市議員皆把蔣萬安視為母雞，但這回首都之戰，似乎又回到2018年狀況，雖然台北市副市長黃珊珊至今還未宣布參選，但民進黨派出聲量高的衛福部前部長陳時中，三腳督下就看蔣萬安如何讓自己得到選民青睞。

延伸閱讀：柯文哲嗆「身體、智商沒我好」 蔣萬安：謙卑才有同理心

No.2 國民黨桃園市長參選人張善政

在前總統馬英九任內，國民黨桃園市長參選人張善政獲得提拔，最後坐到行政院長的位置，3個月又18天是任期最短的閣揆，也是首位無黨籍院長，更是馬政府任內滿意度最高的行政院長；2016年下台後，張善政數度被點名參選縣市首長，最後首次參與選舉，是在2020年擔任韓國瑜選總統的副手，最後敗北。

張善政這回首次參選年底九合一大選，在黨內宣布徵召前，並未有消息傳出，爾後引起黨內紛爭聲量爆炸；張善政投入選戰後，忙著安撫黨內地方人士情緒，從台北市前議員羅智強、國民黨立委呂玉玲至桃園市議員邱奕勝力求支持，後來對手林智堅爆出論文爭議，張善政也因為確診雙方未有火藥味，卻在確診出關後，炮火猛烈，呼籲林智堅與國安局長陳明通配合台大調查，不要變成教育的罪人。對於林智堅新竹棒球場的缺失，張善政批評「扛責道歉都無濟於事」，幾番批評帶動他的網路聲量。

延伸閱讀：林智堅「論文門」 張善政首發聲：誠信比學問重要

No.1 民進黨台北市長參選人陳時中

陳時中曾任指揮中心疫情指揮官、衛福部部長，也是該部改制後首位牙醫師出身的部長。他帶領台灣抗疫兩年多累積不少網友支持，卻也因為疫情急轉之下，在相關疫情政策，遭受到不少網友批評。

不過陳時中依舊靠著抗疫的高聲量，從2021年開始陸續就有聲音點名他參戰北北桃，卻也傳出陳時中本身只對台北市長有興趣，不過在黨徵召前，包括交通部前部長林佳龍、前副總統陳建仁、文化部前部長鄭麗君，都被點名要來角逐，甚至到了七月還一度傳出，陳時中不想選了，讓外界霧裡看花；其中林佳龍為了爭取台北市長，還一度暗指陳時中「仇恨值高」，最後順利的獲得民進黨徵召選台北市長，但也因為疫情仍舊嚴峻，被外界譏諷「落跑部長」，陳時中一度以「政務官是責任制」引起議論；自宣布參選後，陳時中也持續受到矚目。

延伸閱讀：陳時中十大防疫金句連發！網友討論度最高的是這句話⋯⋯



【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年04月28日至2022年07月26日，共3個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2022參選縣市長新人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統