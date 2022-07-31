台北市長三強拉鋸之戰 請辭、黨籍話題成熱議焦點

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「台北市長社群熱議人選」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的三大台北市長人選網路聲量排行。

年底九合一選舉在即，各黨派也紛紛推派出各縣市的首長候選人。台北市為台灣政治、經濟、教育、文化等領域的發展中樞，向來是選舉競爭最激烈的縣市。近期民進黨、國民黨分別推派出陳時中、蔣萬安，而黃珊珊則是以無黨籍登記參選台北市長候選人，誰能夠一舉奪下市長之位更是網友近來熱論的話題之一。

台北市選情白熱化 防疫戰果、深耕台北、熟諳市政三強各有優勢

隨著各政黨陸續推出參選人，並加大助選力道，台北市長的選舉戰況已逐漸明朗。近兩年以防疫指揮官受到矚目的陳時中，也在7月宣布辭去衛福部部長職位，宣布參選台北市長，引發全台網友熱議，在此之前陳時中曾表態「不要等我」，未正面回應參選意願，如今卻宣布參選台北市長一職，也讓他被民眾冠上「落跑指揮官」稱號，認為他「對台灣疫情不負責任」，但也有一方網友贊同其參選，直呼「阿中這兩年防疫有成」、「期待他參選為台灣做更多事」，正反兩面激烈的討論，也讓陳時中一舉躍升社群討論熱度排行榜的首位。

出身政治世家的蔣萬安則是代表國民黨參選台北市長，他拋出的五大主張中包含國人關注的「青銀換居」、「台北Reopen經濟復甦計畫」等政見，有網友大讚「可以成為城市進步的方向」，對其表達認同，但也有民眾認為「根本不可能實行」，雖民眾反應兩極，但也可看出蔣萬安的政見相當受到關注。

現任台北市副市長的黃珊珊將以無黨籍參選台北市長，然而從親民黨出身的黃珊珊，被民眾黨柯文哲欽點為接班人，最終以無黨籍之姿參選，不少民眾提出「多重黨籍」的質疑，也有人認為「以無黨籍參選的目的，不僅承接現任市長柯文哲的所有資源、光環，更同時保有與民進黨合作空間」。即便身上背負著黨籍問題，黃珊珊近年的施政作為也贏得許多民眾的好感，認為「黃珊珊有當市長的潛力」、「希望台北能有認真做事的黃33（黃珊珊）」。

台北市市長選舉成三強鼎立之態，這寶座最終會由防疫戰果豐碩的前衛福部部長陳時中獲得，還是由深耕台北多年的蔣萬安拿下？又或者是熟悉台北市政的黃珊珊，在藍綠夾攻之下脫穎而出？膠著的選情受全台民眾的矚目。

觀看原文→https://bit.ly/3bgx5qe

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》