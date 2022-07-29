台東縣長選戰，藍綠參選人搶攻青年選票。爭取連任的國民黨台東縣長饒慶鈴成立「台東青年事務發展委員會」；民進黨徵召立委劉櫂豪允諾當選提供200名暑期工讀名額。

台東縣政府26日成立「台東青年事務發展委員會」，饒慶鈴致詞表示，成立台東縣青年事務發展委員會就是要廣納青年意見，成為縣政府與在地青年族群溝通及提供協助的窗口，更有效地深化青年事務，讓青年享有更全面多元的支持系統，在台東勇敢追夢。

她說，青年無邊無際的創意發想力是社會進步的源頭，也是永續的希望所在，近年青年「東漂」蔚為趨勢，台東一站式產業輔導業者及部落食尚培訓店家中，更有超過半數為青年族群。

自上任第一年即成立全台首個青年文化觀察團，歷經2年參與討論，更推出以青年視角撰寫的「台東文化政策白皮書」，同時縣政府也走入部落圍火與青年討論公共議題，成立全台唯一的原住民青年文化觀察團。

台東縣政府國際發展及計畫處新聞傳播科長林俐志今天接受中央社記者訪問表示，台東縣青年事務發展委員會，聘請21名委員，來自藝文界、旅遊業、農業及公共事務背景等青年代表，每年將定期召開2次會議，推動議題包括產業發展、文化共好、公共參與等3大面向，目標在於促進公共參與、落實青創關懷、提供建言平台、開拓國際視野及增進多元發展。

劉櫂豪隨後在昨天宣布「新縣府提供200名暑期工讀名額，讓青年回鄉從這裏開始」。他說，城市的治理必須正視問題的所在，尋求解決的方法，而不是以華美的口號來迴避事實。

饒慶鈴把「東漂」掛在嘴邊，但實情是，台東人口流失嚴重，特別是青年因為就業的問題而離鄉。在饒慶鈴執政的過去3年（2019至2021年）每一年的遷出人口數均大於遷入人口數，總計減少2574名，所謂的「東漂」其實是漂離台東。

劉櫂豪說，要讓青年人根留台東，必須拿出方法。他主張，暑假讓大學生回家工讀，讓青年學子的根不因遠離家鄉而斷裂。

鼓勵大專院校的學生回鄉到公部門或NGO暑期工讀，是創造青年返鄉工作契機的第一步，各地政府莫不積極召募。今年鄰近的縣市中，高雄市「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」便招募400名，屏東縣則有320名。

反觀台東縣政府，除原民會全國性的「原young青年返鄉工讀職場體驗」計畫提供給台東的名額之外，台東縣政府自行公開招募的名額是零，「饒縣長不做的，櫂豪來做，新台東新縣府會每年提供200名暑期工讀名額，讓青年回鄉從這裏開始」。