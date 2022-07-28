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陳時中擔心蔣萬安說自己抄他 蔣萬安酸：我不是林智堅
民進黨台北市長參選人陳時中今天說國民黨參選人蔣萬安在防疫政策的見解都是已在做的事，擔心蔣萬安以後說自己抄他。蔣萬安今天說，他不是民進黨桃園市長參選人林智堅，他不會抄襲，他只超前，而且陳時中的防疫做這麼爛，「誰想抄？」
蔣萬安下午和台北市議員秦慧珠到民生社區為「民生悠活節」宣傳、拍短片，秦慧珠說，蔣萬安在民生社區喝咖啡、逛公園的片段將剪接成微電影行銷民生悠活節，希望能拉抬受到疫情重創的民生社區。
蔣萬安說，他第一次參選立委就是從民生社區開始，在這邊得到很多支持，民生社區受到疫情很大的影響，他希望在疫後幫忙振興商圈，希望大家一起來民生社區走走。
蔣萬安接受媒體訪問時被問到陳時中擔心他說抄襲防疫政策，蔣萬安說，陳時中真的想太多，他不是林智堅不會抄襲，現在「抄襲」這個詞彙對民進黨來說很敏感，陳時中確定要提？
蔣萬安說，陳時中先前身為指揮官，防疫政策不及格誰會想抄，過去無論是口罩、疫苗、快篩還是藥物全部都缺，還讓民眾搶到跌倒，陳時中無心防疫只想選舉，「這個時鐘壞掉了需要修理」，他不會抄襲而是超前，在民生議題為民眾做預先準備，疫情爆發時他最先提出防疫紓困條例，對於不孕症人工生殖補助他先提出質詢，行政院七月才拍板。
民進黨議員參選人批評蔣萬安競選團隊有統戰味，蔣萬安說民進黨要用一致的標來檢驗，不要每次到了選舉就扣人家紅帽子，說別人是中共同路人，結果自己推出的陳時中很推崇中共的將領，難道陳時中也是中共同路人？他說希望民進黨加油，不要不抹紅就不會選舉。
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