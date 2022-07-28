「選戰好感儀」看你支持候選人在哪裡！跨世代調查即時分析

image source：網路溫度計提供

文／陳羿郿

2022九合一大選逐漸逼近，民眾開始關心縣市首長參選人的動態，更想知道自己支持的參選人是否有機會當選。《網路溫度計》推出全台首創「跨世代好感度」聲量圖表－「選戰好感儀」，並獨家授權Yahoo奇摩新聞刊載。除了讓民眾掌握選舉時事脈動「零距離」、即時追蹤候選人網路聲量「零時差」；涵蓋政黨到各縣市熱門人選進行好感度世代分析，透過數據一目了然。

政黨、各縣市熱門人選好感度 四大資料族群分析一目了然

大數據營運長蔣志薇表示，全台首創的「跨世代好感度」主要分為四大不同族群：包括兵家必爭的首投族歸類於「20～24歲選舉新鮮人」、正在職場上衝刺「25～34歲 進擊新青流」、開始邁向人生另一個階段「35～54歲的理性務實族」以及「55歲以上 忠誠壯世代」。

透過圖表分析，除了一次可以得知20到55歲以上總圖表，最值得關注的，可以選擇不同世代分項得知四種不同年齡層的好感度，除了讓民眾感受專屬類別的「同溫層」；候選人透過不同年齡層的好感度，也可以加強政見規劃或對時事議題的判斷，補足選戰盲點。

6億筆文章數精準解析 「跨世代好感度」候選人能拿幾分



另外，《網路溫度計》網羅DCARD，FACEBOOK等各大社群新聞網站，透過一個月多達6億筆文章，無論是哪個世代的發文、評價一次搜齊，精準分析候選人、政黨的好感度。蔣志薇提到，「跨世代好感度」將由Yahoo奇摩新聞推出的2022九合一選舉網站獨家刊載，解析出來的好感度分數介於0至100分之間，想拿到好成績，除了聲量之外，網友好評要高，負評要低，候選人才能成為競爭對手「好感度」領先群。

image source：網路溫度計提供

網路熱議新聞不落勾 即時「發落」選戰也有「溫度」



除了有最即時的網路聲量以及跨世代好感度之外，為了讓網友們能即時「發落」熱門新聞，好感度的曲線上特別設置了小撇步，只要移動滑鼠，輕輕一點「看更多」，候選人相關熱議新聞即刻閱讀，立即感受到選戰溫度；看了選舉新聞覺得很有感沒問題！

結合強勢回歸的Yahoo奇摩「心情新聞」，無論是喜、怒、哀、樂，這回讓網友再一次感受到多少網友和你同樣心情；想進一步深入了解，新聞沒說的秘辛，Yahoo TV叫好又叫座的政論節目同樣不缺席，隨選隨看，立刻分享零時差；時間不多也有解方，《網路溫度計》精選選戰新聞，隨時更新，讓你絕對和朋友在這回選戰有話聊。

《網路溫度計》與Yahoo奇摩新聞強強聯手，要陪著網友在九合一選舉過程中，掌握最充足的資訊，選出最適合的候選人。



跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！