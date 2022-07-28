林智堅爭議恐「一屍五命」？ 黃士修：這兩處選情首當其衝

近期林智堅深陷棒球場及論文風波，民進黨立委高嘉瑜對此表示，此系列事件的外溢效應可能讓北北基桃竹的選情面臨「一屍五命」的風險，使得輿論紛紛討論「換堅」的可能。而「重啟核四」公投領銜人黃士修認為，民進黨面臨外溢效應最危險的地方就是雙北。

民眾黨發言人楊寶楨27日在李易修直播間【THIS會客室｜歷史哥】表示，這系列輿論「一定會連動地方選舉選情」，但認為林智堅不會輕易被撤換，因為民進黨在「賭」，賭大家「很容易忘記」，因此就算論文確實為抄襲也不會有影響。

黃士修也認同民進黨應該會挺林智堅到底，即便會影響到其他地方選情，但民進黨早已「擬好說帖」，如論文的部分，他認為「從一開始陳明通的說法，就是兩邊都是原創，而今天黃帝穎律師又說大致上與陳明通老師說的相符」，而棒球場的部分則會說「這個完全就是球團營運的問題，還在驗收，不能全怪林智堅市長，而且新竹市政府也要去補救改善了，本來工程就不可能一次做到位」。

黃士修認為，「比方說（對上）桃園張善政，這個人攻擊性不是那麼強，然後林智堅猛打，靠桃園死忠的挺綠市民，搞不好還是可以贏張善政啊」，但黃士修也談到，目前民進黨較需要提防的確實是林智堅爭議的外溢效應，影響到其他選情，而最危險的地方就是雙北。