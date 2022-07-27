柯志恩促第2條過港隧道加速 陳其邁：早就在做
高雄市長選戰，藍綠針對市政議題交鋒，國民黨高雄市長參選人柯志恩關注大林蒲遷村，並指應盡快籌設旗津第2條過港隧道；市長陳其邁指過港隧道早就是政策，遷村則會保障居民權益。
柯志恩昨天到旗津拜票，並提到應盡快籌設第2條通往旗津的過港隧道，引來民進黨市議員簡煥宗在臉書（Facebook）發文批評她應先做好功課，因為過港隧道去年就已進行可行性評估，「對高雄有什麼，或正在做些什麼都不知道」。
柯志恩今天在鳳山區工協市場接受媒體聯訪表示，議員應該監督市政，她知道市府有進行可行性評估，但認為應該加速進行，因為除了可行性評估，還有綜合規劃、環評等階段，希望能把時間縮短，讓旗津人能更快有一條安全回家道路。
爭取連任的陳其邁今天接受媒體聯訪時說，第2過港隧道早就是市府的政策，去年7月就開始評估，預計明年6月可行性評估報告就會出爐，重大工程就是可行性評估、綜合規劃等步驟一步一步推進。
此外，高市府推動大林蒲遷村，但仍有部分居民對補償等方案有疑慮，柯志恩下午將到大林蒲聆聽居民意見。柯志恩說，遷村事情已經拖很久，她是接受自救會邀請前往大林蒲傾聽居民聲音，之後她會再做出相關回應。
陳其邁說，大林蒲遷村計畫，從他上任市長後就密集跟中央協調、與居民溝通等，希望能凝聚居民最大共識，保障居民權益；遷村牽涉問題很多，不只是土地、財產，還有學校、醫院等多元配套要考慮。
陳其邁說，市府會把細節都考慮進去，力求更全面性照顧居民，也會再舉行第3次說明會，居民如有問題，市府會針對問題再跟中央協商，盡力找出最佳方案，讓居民能「歡喜搬新厝」。
柯志恩今天到鳳山區工協市場等地拜票，陳其邁則到左營區富民長青中心暨富民育兒資源中心訪視，並與長輩互動。陳其邁說，高齡化問題愈來愈受到重視，老年人口逐步提高，照顧長輩刻不容緩。
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