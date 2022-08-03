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大選開打！聯合新聞網《決戰九合一 2022大選》網站上線 看誰是熱議排行榜第一名

聯合新聞網／ 綜合報導

2022九合一地方選戰起跑，將於11月26日（周六）舉行投票，屆時將選出包括直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長等9類地方公職人員。各黨派紛紛推派參選人，其中六都的動向更是外界注目的焦點。

聯合新聞網推出《決戰九合一 2022地方大選》專題，網站上線首波涵蓋眾所矚目的百里侯爭霸名單，詳列各縣市長參選提名人選，另有選舉火熱選聞、話題之星、熱議關鍵字，提供即時選況迅速跟上熱門選舉話題，高聲量人物新聞不漏接。

大選網站也聚焦六都選情，能更快速獲得資訊知悉重要選況，地方焦點選戰則可自由選擇22縣市中想關注的縣市，優先瀏覽該縣市新聞，網站會自動記憶您所選取過的選區，設為預設選區，重複進入時不需再重新選取即可觀看該縣市選聞。

除此之外，針對選情由專家進行深度評析，也可從選民論戰觀察選戰風向，以及影音平台匯集各縣市候選人動態的最新影片、訪問、直播，了解選將的各面向，讓您一手掌握，走在選戰最前線。

決戰九合一 2022地方大選》專題網站也預計在9月推出第二波單元，「選將點名」集結縣市長、議員、鄉鎮市長等參選登記名單，列出學經歷與相關事蹟，投下神聖的一票前先進一步認識選區的參選人；「民調聲量」統計激戰選區的民調，呈現出最新得票趨勢和當選機率。

「資訊圖表」單元則可從多張靜、動態圖表得知歷年大選政黨的藍綠版圖變化、得票率轉變、縣市長議員政黨席次、議員當選人年齡層變化等相關資訊。此外，還有趣味、好玩的「候選人時光機Q&A」、「選戰預測當選人」等遊戲和精美好禮等著您，敬請期待千萬別錯過。

2022大選 九合一選舉

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