快訊

週刊爆「黃嘉千在台灣、加拿大都遭夏克立施暴」 枕頭險成凶器

早晨財經速解讀／00900下周一公告配息 殖利率能多高？沃爾瑪財報嚇跌零售股利空出盡？

前董座瞞虧損騙金管會增資 如興併5倍大港商由盛轉衰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

換林智堅議題發酵 林濁水：別幻想用超強意志就可過關

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。本報系資料照
民進黨前立委林濁水。本報系資料照

民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文門、球場門雙風暴中，民進黨立委高嘉瑜日前甚至表示，黨內已有聲音在醞釀「換堅」。民進黨前立委林濁水今在臉書表示，這兩事件會效應加乘，主動解決的話整個選情肯定重挫，但若被動等台大處理的話，將整個崩盤。

林濁水指出，重挫還可以力圖回升，崩盤就慘了。重挫和崩盤實在差太大，不宜再幻想用超強意志力就可以過關了，「選那一個，主席（蔡英文）和林智堅該決斷了」。

先前有意爭取參選桃園市長的民進黨前立委鄭寶清，今天接受廣播專訪時，也被問到「換堅」議題。鄭寶清表示，蔡總統身為決策者，相信在她的養成裡，對危機處理有一套，會有智慧處理這一局，就尊重蔡總統最後的決定。

至於若民進黨換人參選，是否有信心贏過國民黨籍參選人張善政？鄭寶清說，在桃園只有在客家區拿得到票，才有機會勝出，這塊多是國民黨票源，而客家人的族群認同遠超過政黨認同，自己身為楊梅客家人，有信心拿到客家票，「只要交代下來，全力以赴」。

2022大選 林智堅 桃園市長 鄭寶清

延伸閱讀

林智堅律師黃帝穎：蘇宏達未審先判已具狀申請迴避

林智堅允付林哲瑄醫療費 藍委怒：運動生涯錢能解決？

中職／悍將領隊林華韋回應 林哲瑄自費醫療確定要林智堅負責

林智堅讓林哲瑄變「林治肩」 桃市議員參選人要求給交代

相關新聞

換林智堅議題發酵 林濁水：別幻想用超強意志就可過關

民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文門、球場門雙風暴中，民進黨立委高嘉瑜日前甚至表示，黨內已有聲音在醞釀「換堅」。民進黨前...

蘇揆官邸輔選惹議 侯友宜盼行政中立 林佳龍批假議題

行政院長蘇貞昌接連兩天在閣揆官邸與民進黨新北市長參選人林佳龍和議員參選人便當會，遭批「行政不中立」。國民黨立院黨團總召曾...

組台北隊 陳時中、蔣萬安互嗆

民進黨台北市長參選人陳時中稱自己是「台北隊長」，指沒印象國民黨台北市長參選人蔣萬安有推出「台北隊」。蔣萬安昨回應，早在5...

柯志恩訪旗津談交通政策 綠議員酸：做好功課再來

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天下午走訪旗津，感嘆當地辦活動經常是「短暫榮景」，不久即回復平靜，她主張旗津居民需要第二過港...

黃子哲嗆何志偉：不問陳時中落跑只問蔣萬安缺席？

國民黨台北市長參選人蔣萬安委員今天上午在國民黨中央舉行公布發言人團隊記者會，未克出席亞太青年協會「2022 Model ...

蔡適應拍宣傳照 喊出「五夠 Young，女力❤️ING」口號

民進黨在基隆市推出5名女性參選市議員，喊出「基隆五夠 Young，女力❤️ING」口號，市長參選人蔡適應今天與女性市議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。