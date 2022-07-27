換林智堅議題發酵 林濁水：別幻想用超強意志就可過關

民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文門、球場門雙風暴中，民進黨立委高嘉瑜日前甚至表示，黨內已有聲音在醞釀「換堅」。民進黨前立委林濁水今在臉書表示，這兩事件會效應加乘，主動解決的話整個選情肯定重挫，但若被動等台大處理的話，將整個崩盤。

林濁水指出，重挫還可以力圖回升，崩盤就慘了。重挫和崩盤實在差太大，不宜再幻想用超強意志力就可以過關了，「選那一個，主席（蔡英文）和林智堅該決斷了」。

先前有意爭取參選桃園市長的民進黨前立委鄭寶清，今天接受廣播專訪時，也被問到「換堅」議題。鄭寶清表示，蔡總統身為決策者，相信在她的養成裡，對危機處理有一套，會有智慧處理這一局，就尊重蔡總統最後的決定。

至於若民進黨換人參選，是否有信心贏過國民黨籍參選人張善政？鄭寶清說，在桃園只有在客家區拿得到票，才有機會勝出，這塊多是國民黨票源，而客家人的族群認同遠超過政黨認同，自己身為楊梅客家人，有信心拿到客家票，「只要交代下來，全力以赴」。