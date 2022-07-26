柯志恩今天「趕進度」拜票 並預告空戰部隊明天到齊

國民黨高雄市長參選人柯志恩因疫情出現兩周空窗期，今天首日恢復拜會活動，一口氣安排七個拜會行程。柯志恩說，她習慣早起，若大家在街上看見很像柯志恩的路人甲應該就是她，明天整個空戰部隊會到齊，周五會對外公佈新成員。

柯志恩今天下午到旗津爭取拜票，在媒體聯訪時被問及接下來的行程是否都會像今天這般緊湊。柯志恩說，「我是庄腳人，很早起床」，六點多就到處跑步、到處快走，在台北是這樣，高雄也是這樣，若在路上看見很像柯志恩的「路人甲」，不要懷疑，那就是柯志恩。

柯志恩也透露，周三整個空戰部隊都會到齊，周五會公布新的成員，陸戰部分也會加快腳步，海空並陳，希望能在更快時間內做好有效處理。

針對近日份民調結果，柯志恩說，她認為民調都是參考值，還有很多人不認識柯志恩，所以會加強陸戰，相信往上爬升指日可待。