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陳時中新書竟與「這本」並列 宅神狠酸：同類書就要放一起

聯合新聞網／ 綜合報導
陳時中日前舉辦《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》新書發表會。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
陳時中日前舉辦《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》新書發表會。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

民進黨台北市長參選人陳時中24日舉辦《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》新書發表會，他也強調書名是對自己的期許。對此，有臉書粉絲專頁曝光讀完新書後的心得，更分享書店內的書籍擺設，而貼文曝光後也掀起討論，「宅神」朱學恒甚至在貼文底下留言直呼「店員聰明！」

「熊熊」個人經營的柯文哲阿北臉書粉專「熊熊阿北顯微鏡」日前發文，表示在書店看到陳時中的新書，便隨手拿起來翻閱，沒想到「厚厚的一本書，談到阿中部長與新冠肺炎疫情相關只有50頁，然後內容只寫到2021年二月，之後的疫情失控、疫苗、快篩沒有超前部署、衛福部的失能完全都沒有寫，更不用說也沒談到台積電、郭董、慈濟採購的BNT疫苗」。

不僅如此，熊熊更加以抨擊「民眾想知道的3+11會議記錄在哪？在這本書中完全得不到解答」。熊熊表示自己在書店翻了幾頁後，一點都沒有感受到溫暖的魄力，「所以放下了書，買了隔壁那本《國家如何被搞砸》」。

貼文底下吸引大量討論，宅神朱學恒也回應「同類書籍應該要放在一起，店員聰明」，不少網友紛紛表示，「店員也太會擺設」、「右邊那本才是應該讀的書」、「安排的人真是妙」、「這排版有點母湯喔！店員484故意的」、「店員有話想說，嗯，這就是他想說的話」、「店員的擺放位置很故意」、「這個擺放方式真是太用心，太優秀了」、「無違和，完全同類」、「一個提問，一個回答」、「給良心店員一個讚，這個擺放說出老百姓的心聲」。

2022大選 台北市長 陳時中

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