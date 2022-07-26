跨黨派的亞太經合會 候選人互動很政治

民進黨、民眾黨台北市長參選人陳時中與黃珊珊都於26日出席北部場青年模擬亞太經合會（Model APEC）。民進黨立委何志偉射出冷箭道，「此次邀請三位台北市長候選人，但蔣萬安又沒來」，強調從政人士應該要有國際視野，並加強與青年連結。國民黨立委陳以信致詞時連忙救火說，蔣萬安另有行程，活動還有三天，還有機會可以看到他。

陳時中逕自入場

在26日的北部模擬經合會上，民進黨台北市市長候選人陳時中與民眾黨候選人黃珊珊均出席。多名跨黨立委民進黨何志偉、國民黨陳以信、民眾黨邱臣遠也都共同參與。

陳時中首先入場，面對大批記者圍堵，在隨扈的疏通下，逕自走入會場。而黃珊珊隨後進場，同時也面對到麥克風的包圍，但她聽到許多政治提問的時候，還是停下腳步說，希望可以不要只談政治。而國民黨候選人蔣萬安雖然受邀，但並未出席。

獨漏黃珊珊

「國際參與一定要有青年，因為我們年紀大的終會過去。」陳時中表示，過去台灣以觀察員身分參與WHO，自己也組了一個青年團共同參與，讓台灣，讓青年親自體會國家在國際上的困境。

陳時中上台致詞時，向在場嘉賓紛紛致謝，卻獨漏提及黃珊珊。會後面對記者提問時只回答，「演講技巧有待加強」；而針對蔣萬安沒來的狀況，陳時中則表示，相信他一定有其他行程。

黃珊珊甫上場致詞就說，本土疫情趨緩，但國際疫情仍在延燒，疫情更改變了民眾的身分狀況，包括跨境電商、線上支付等模式盛行，盼透過該探討會研析國際社會的改變。

她更舉台北青年政績說，「台灣不缺人才，欠缺更多的舞台」，台北市政府已成立「天使基金」，從過去補助、貸款等方式，現在要變成大家的股東。黃珊珊說，現代年輕人面對到劃時代的環境，我們這一代要留下一個更好的台北，更好的台灣。

蔣萬安沒來成焦點

亞太青年學會榮譽理事長何志偉表示，目前隨著中美對峙加深，台美關係逐漸升溫，台灣把握了這個機會，達到台美關係史上最佳，強調蔡政府態度為「維持區域的穩定，兩岸穩定守護者，絕非麻煩製作者」。

然後，他話鋒一轉說，此次邀請台北市長候選人共同參與，只可惜委員蔣萬安又缺席，誇獎陳時中與黃珊珊都是擁有國際視野與行政經驗的參選人，並強調「從政人士要有國際視野與加強青年連結」，更藉機向學員喊話「出現很重要」。

但同樣也是亞太青年學會榮譽理事長的陳以信說，過去協會透過不分黨派的努力，協助大學校園栽培青年對外事務人才。此次活動要經歷一連串的國內比賽，盼能選出優秀青年代表台灣參與國際比賽。 他也替蔣萬安救火說，蔣委員今天早上另有行程，但因該活動時間長達三天兩夜，隨時都還有機會可以看到他。

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