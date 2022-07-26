論文、球場雙爭議 網好奇若換掉林智堅「沈慧虹也要換嗎？」

2022年底九合一選戰日益逼近，民進黨桃園市長參選人林智堅卻陷入論文爭議和新竹球場改建風波。對此，一名網友在網路上發文，表示沈慧虹是林智堅選桃園談出來的條件，「如果換堅，慧虹也要換嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在PTT上以「如果換堅，慧虹也要換嗎？」為題發文，原PO表示沈慧虹是林智堅選桃園談出來的條件，認為如果今天林智堅被換掉，代表條件不成立，「慧虹還佔著位置也尷尬吧！她會被其他新竹在地議員和立委拉下來嗎？還是孤單堅持參選的可能性比較大呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「不能吧，雙換人未免太那個」、「堅都不可能，虹更不可能」、「奇怪，為什麼這次一直講換人」、「一直喊換人不煩嗎？完全不懂意義在哪裡」、「完全不懂邏輯，而且不是民進黨支持者，然後叫民進黨換候選人」。

另外，也有網友表示，「整組壞了，換啊，哪次不換」、「也要看新竹在地議員和立委會不會反動吧」、「智堅、慧虹、其昌都一起換吧」、「其昌該換，但一樣不可能」。