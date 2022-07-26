若民眾黨高虹安贏下新竹市 他好奇民進黨支持者「會多崩潰」

2022年底九合一選戰日益逼近，新竹市長選舉呈現藍綠白混戰態勢，其中民眾黨參選人高虹安也積極備戰。對此，一名網友在網路上發文，表示倘若高虹安拿走新竹市，民進黨的支持者會有多崩潰，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT發文，原PO表示高虹安在某人搞笑自爆後，聲量急起直追，認為贏下新竹市的機會非常高。此外，原PO透露自己竹科的朋友全部都要投給高虹安，因為她是台大資工畢業，「理工人挺理工人」。

不僅如此，原PO提到民進黨支持者不斷酸民眾黨的「4％」得票率，「結果自己引以為傲的城市被4％拿去，這是什麼感覺啊？會不會像是⋯君士坦丁堡被攻破改名伊斯坦堡呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「新竹市又不是綠營長期拿下的地方」、「為啥我公司的人都很討厭她？反而不在科技業的新竹朋友才有零星支持？」、「我看高虹安民調就上不去了 」、「竹市其實很難說，三位都有機會」、「綠營在新竹崩了吧，剩藍白在搶了」。

另外，也有網友表示，「推高虹安，選人不選黨」、「理工人的勝利，也不看看對岸起飛的關鍵也是理工領導人」、「高虹安上了也好，藍綠一起搞竹竹併，解決行政區零碎問題」。