陳時中、黃珊珊同台0互動 何志偉酸「蔣萬安又缺席」

民進黨台北市長參選人陳時中及台北副市長黃珊珊2人今受邀出席活動，唯獨國民黨台北市長參選人蔣萬安缺席，2人同台也零互動。「蔣萬安又缺席了」立委何志偉就酸他在和青年連結的平台上一再消失；立委陳以信則打圓場，表示今天確實有邀請蔣萬安，但因為有其他行程，也說活動有3天，之後還有機會看見他。

亞太青年協會邀請黃珊珊、陳時中與蔣萬安出席活動今天舉行的「2022 Model APEC Taiwan」活動，不過蔣萬安並未出席，而主辦單位安排黃、陳2人座位中間隔一張桌子，從頭到尾都沒有互動。

何志偉致詞時表示就先喊「蔣萬安又缺席了」，並提起日前美國獨立酒會活動，蔣萬安也不出席。他認為台北市長或其他從政人員，都必須要有國際視野，和青年有連結，但蔣萬安在這類的平台一再消失。

陳以信說，活動其實有邀請蔣萬安、陳時中和黃珊珊，可是蔣萬安今天早上還有其他行程安排，比較忙碌，但活動為期3天，還有機會可以看見蔣萬安。

陳時中在致詞時，被發現沒特別點名黃珊珊，事後他說「未來演講技巧還要再改進」。至於蔣萬安缺席，陳時中僅說「我想大概蔣委員一定有其他的行程」。

陳時中也認為他和黃珊珊2人沒有煙硝味，2人都是出席青年論壇，站在鼓勵青年的角度，希望青年多和世界連結。