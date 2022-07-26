快訊

另一波BA.5疫情海嘯將至？學者估台「爆發時間點」

蔣萬安9人發言團亮相 重申是「真正的台北隊」

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
國民黨台北市長參選人蔣萬安今在國民黨中央黨部舉行「台北隊發言人團發布記者會」。記者曾學仁／攝影
國民黨台北市長參選人蔣萬安今在國民黨中央黨部舉行「台北隊發言人團發布記者會」。記者曾學仁／攝影

國民黨台北市長參選人蔣萬安今公布發言人團隊，並在臉書指出，「9人發言團」中有4位八年級年輕戰力，未來將輪流扛起團隊對外發言工作。另外，與民進黨台北市長參選人陳時中空戰和陸戰齊跑，先後爭喊台北隊；蔣也暗酸，相信在團結努力下，「真正的台北隊」絕對能贏得最終的勝利。

蔣萬安表示，今天他的「9人發言團」正式亮相，當中有經驗豐富的民意代表，更有4位八年級年輕戰力，未來將輪流扛起團隊對外發言工作。以不同的視角，共同為台北市政發聲，爭取最多市民的認同及支持。

蔣萬安表示，台北隊陣容早已成型，團隊是世代合作、世代互助的展現，不但有資深戰將的經驗傳承當作後盾，更是新世代即戰力的表現舞台。

蔣萬安表示，很榮幸能夠邀請到三位在立法院的好戰友李貴敏、李德維、洪孟楷，以及能精準評論時政的國民黨文傳會副主委鄭世維、黃子哲擔任發言人；副發言人則由蔡畹鎣、蕭羽耘、田方倫、康晉瑜等優秀的新世代共同組成，4位都是能獨當一面的新血戰力。

蔣萬安表示，台北是一個兼容的社會，各個族群、年齡層在台北生活的軌跡，都是這座偉大城市的一部分；我們的團隊集結各方人才，有前輩的經驗傳承，也有青年世代的願景及期盼。年底這場團體戰，每個人都是「台北隊」的一份子，如同他的競選口號，「你加台北，就是無限」，要成就無限，就需要每一個在「台北市的你」。相信在團結努力下，「真正的台北隊」絕對能贏得最終的勝利。

2022大選 台北市長 蔣萬安 台北隊

延伸閱讀

影／蔣萬安公布發言人團名單

陳時中指自己是台北隊 蔣萬安嗆：向林智堅抄襲致敬？

酸陳時中加入「抄跑隊」 黃子哲：林智堅多一位堅定隊友

蔣萬安競選團隊成員爭議性高？ 陳時中：參選人去判斷

相關新聞

蔣萬安9人發言團亮相 重申是「真正的台北隊」

國民黨台北市長參選人蔣萬安今公布發言人團隊，並在臉書指出，「9人發言團」中有4位八年級年輕戰力，未來將輪流扛起團隊對外發...

陳時中、黃珊珊同台0互動 何志偉酸「蔣萬安又缺席」

民進黨台北市長參選人陳時中及台北副市長黃珊珊2人今受邀出席活動，唯獨國民黨台北市長參選人蔣萬安缺席，2人同台也零互動。「...

羅友志再戰土樹三鶯 侯家軍成主要目標

媒體名嘴羅友志今天上午宣布投入新北市第八選區土樹三鶯議員選舉，而他的主要目標就是「侯家軍」呂家愷，呂家愷今則表示，希望不...

黃珊珊批居家照護政策公告太突然 陳時中：能快盡量快

台北市副市長黃珊珊今受訪時提到，當初中央居家照護政策宣布的太過突然，導致不清楚執行細節，造成北市困擾。民進黨台北市長參選...

陳時中「打柯制黃」拉淺綠票 黃珊珊：不要每天口水戰

台北市長選舉三足鼎立，副市長黃珊珊將接棒市長柯文哲參選台北巿長，預計8月底離職；據報導，黃的輔選團隊指出，民進黨巿長參選...

陳時中指自己是台北隊 蔣萬安嗆：向林智堅抄襲致敬？

民進黨台北市長參選人陳時中稱自己是「台北隊長」，沒印象蔣萬安有推出台北隊。蔣萬安表示，早在5月25日國民黨中央提名他時他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。