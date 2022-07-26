蔣萬安9人發言團亮相 重申是「真正的台北隊」

國民黨台北市長參選人蔣萬安今公布發言人團隊，並在臉書指出，「9人發言團」中有4位八年級年輕戰力，未來將輪流扛起團隊對外發言工作。另外，與民進黨台北市長參選人陳時中空戰和陸戰齊跑，先後爭喊台北隊；蔣也暗酸，相信在團結努力下，「真正的台北隊」絕對能贏得最終的勝利。

蔣萬安表示，今天他的「9人發言團」正式亮相，當中有經驗豐富的民意代表，更有4位八年級年輕戰力，未來將輪流扛起團隊對外發言工作。以不同的視角，共同為台北市政發聲，爭取最多市民的認同及支持。

蔣萬安表示，台北隊陣容早已成型，團隊是世代合作、世代互助的展現，不但有資深戰將的經驗傳承當作後盾，更是新世代即戰力的表現舞台。

蔣萬安表示，很榮幸能夠邀請到三位在立法院的好戰友李貴敏、李德維、洪孟楷，以及能精準評論時政的國民黨文傳會副主委鄭世維、黃子哲擔任發言人；副發言人則由蔡畹鎣、蕭羽耘、田方倫、康晉瑜等優秀的新世代共同組成，4位都是能獨當一面的新血戰力。

蔣萬安表示，台北是一個兼容的社會，各個族群、年齡層在台北生活的軌跡，都是這座偉大城市的一部分；我們的團隊集結各方人才，有前輩的經驗傳承，也有青年世代的願景及期盼。年底這場團體戰，每個人都是「台北隊」的一份子，如同他的競選口號，「你加台北，就是無限」，要成就無限，就需要每一個在「台北市的你」。相信在團結努力下，「真正的台北隊」絕對能贏得最終的勝利。