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另一波BA.5疫情海嘯將至？學者估台「爆發時間點」

黃珊珊批居家照護政策公告太突然 陳時中：能快盡量快

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北巿長參選人陳時中今出席「亞太青年協會2022 Model APEC Taiwan」活動。記者鍾維軒／攝影
台北巿長參選人陳時中今出席「亞太青年協會2022 Model APEC Taiwan」活動。記者鍾維軒／攝影

台北市副市長黃珊珊今受訪時提到，當初中央居家照護政策宣布的太過突然，導致不清楚執行細節，造成北市困擾。民進黨台北市長參選人陳時中表示，當時並無規定要何時上路，台北市在公布相關規則後的一周才上路，強調防疫不是比賽，能快的就盡量快。

陳時中、黃珊珊今天共同出席「亞太青年協會2022 Model APEC Taiwan」活動。黃珊珊提到，過去居家照護政策剛上路時，有許多政策面、執行細節的問題，每次政策公布後，可能都不知道細節就必須要上路了，這才是台北市的困擾。

陳時中則回應，台北市在居家照護這一塊，其實大家都應該有一個共識，就是當時並沒有強制要求說哪一個時間點就一定要開始，指揮中心公布了相關規則，新北市就開始做，台北市大概過了一個禮拜，希望那段時間讓大家準備，能夠快的就盡量快，「這並不是在辦比賽，是在防疫」。

2022大選 台北市長 黃珊珊 陳時中

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