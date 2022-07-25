《九合一對戰系列17》候選人周末勤跑宮廟 吸票效果各有解讀

參選高雄市長的柯志恩曾被前立法院長王金平叮嚀：「一定要跑宮廟」，綜觀今年九合一選舉，各黨參選人從張善政、林智堅、林佳龍在周末果然都勤跑宮廟，與善男信女搏感情。對此，基督徒立委趙天麟坦言，宮廟主委多為地方意見領袖，是傾聽民意管道。

近來，為了九合一選舉，各黨獲得提名的候選人紛紛開始勤走宮廟。包括參選桃園市長的前行政院長張善政、前新竹市長林智堅。其中，林智堅更是由現任市長鄭文燦帶領，在兩天內就拜訪了8個宮廟。

宮廟是人群聚集處

分析政治人物跑宮廟，趙天麟受訪時說，宮廟起源於民間信仰，會因為相同信仰的民眾多而發展，因此宮廟的主委、董事長、理事長與委員都會是地方的重要領袖，拜訪宮廟也是拜訪地方意見領袖。

不過他也說，不只是宮廟，高雄地區的長老教會、靈糧堂系統也會有參選人前往做禮拜拉票。趙天麟表示，「見面三分情」，跑行程是必要的選舉活動。

另一位曾為立委助選的研究生受訪時則說，宮廟舉辦的祈福活動、中秋節晚會、廟會、辦桌等活動，都會有大量民眾聚集看表演、抽獎與吃飯，因此也是很好發文宣、宣傳的時機，多數的文宣都是在宮廟活動時發掉的。他也指出，除了宮廟外，候選人也會到菜市場、里民活動中心、老人會館等地方拜票。

用政績爭取支持

一位熟悉選戰的資深黨務人士受訪時指出，宮廟與教會不同，大門隨時都是打開的，而且人潮很容易聚集，雖然百貨公司與菜市場也有群眾，但候選人進入後較會打擾到其他人，在宮廟附近很容易與民眾寒暄、問候。他分析，多數教會通常對於政治議題比較敏感，比較不為特定候選人造勢、背書。

被問到如果是候選人，卻不便跑宮廟該怎麼辦？該位基督徒黨務人士指出，「不願意跑宮廟」容易被分化，但候選人仍可以用政績來獲得高滿意度，他以同為基督徒的前台東縣長黃健庭為例，黃在競選連任前受洗，但後來的滿意度都在80%以上，「可見得到不少宮廟人士的肯定，」他說。







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