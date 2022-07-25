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林智堅喊台大論文是原創 學者再抓「准碩士」抄襲鐵證

林佳龍競總位置拍板定案 沿用蘇貞昌2018年總部

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
蘇貞昌在今日便當會中拍板定案，林佳龍將沿用蘇在2018年競選新北市長時的總部，位置在板橋中山路。本報資料照片
蘇貞昌在今日便當會中拍板定案，林佳龍將沿用蘇在2018年競選新北市長時的總部，位置在板橋中山路。本報資料照片

行政院長蘇貞昌今日召開便當會，邀請民進黨新北市長參選人林佳龍、4名立委及多名新北市議員參選人參加。蘇貞昌在會中表示，將把2018年參選新北市長的競選總部留給林佳龍使用。

蘇貞昌在今日的便當會中向大家介紹新北的競選團隊，包括競選總部主委林錫耀、立委蘇巧慧、吳秉叡、張宏陸、羅致政及多名現任議員、議員參選人都有出席。

據了解，林佳龍此次將沿用蘇貞昌2018年選市長時的競選總部。蘇貞昌說，他上次競總的辦公桌椅都還在，林佳龍可以直接沿用。

與會人士透露，此次便當會每個人限制發言3分鐘，不過大部分人都侃侃而談，時間其實不夠，不過大家都有提出選戰共識。

與會人士也談到，競選團隊在會中有共識，他們認為新北市的建設其實許多都有中央挹注經費，不過新北市長侯友宜都將功勞攬走，他們未來會向市民解釋清楚，侯友宜做的並沒有他口中說得那麼多，這會是一個選戰攻防的方向，並讓市民了解，若林佳龍當選，能為新北市民做得更多。

2022大選 新北市長 林佳龍

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