林佳龍競總位置拍板定案 沿用蘇貞昌2018年總部

行政院長蘇貞昌今日召開便當會，邀請民進黨新北市長參選人林佳龍、4名立委及多名新北市議員參選人參加。蘇貞昌在會中表示，將把2018年參選新北市長的競選總部留給林佳龍使用。

蘇貞昌在今日的便當會中向大家介紹新北的競選團隊，包括競選總部主委林錫耀、立委蘇巧慧、吳秉叡、張宏陸、羅致政及多名現任議員、議員參選人都有出席。

據了解，林佳龍此次將沿用蘇貞昌2018年選市長時的競選總部。蘇貞昌說，他上次競總的辦公桌椅都還在，林佳龍可以直接沿用。

與會人士透露，此次便當會每個人限制發言3分鐘，不過大部分人都侃侃而談，時間其實不夠，不過大家都有提出選戰共識。

與會人士也談到，競選團隊在會中有共識，他們認為新北市的建設其實許多都有中央挹注經費，不過新北市長侯友宜都將功勞攬走，他們未來會向市民解釋清楚，侯友宜做的並沒有他口中說得那麼多，這會是一個選戰攻防的方向，並讓市民了解，若林佳龍當選，能為新北市民做得更多。