影／盧秀燕到豐原武德宮贈匾 支持者大喊高票當選

台中市長盧秀燕今天下午到豐原武德宮贈匾，聽到現場支持者大喊「高票當選」，回應「大家平安」。媒體問她對手蔡其昌今天在市場拜票，她何時開始掃街？盧秀燕未回，只在致詞時說，現在最重要的是拚經濟，顧好市民生活。

豐原武德宮為北港武德宮的分脈，主祀五路財神爺，是地方信仰中心，香火鼎盛，廟方長期投入公益慈善，熱心參與地方事務，台中市長盧秀燕今天下午參拜祈福，並頒贈「澤厚民豐」匾額誌慶，期望民眾都能受到五路財神爺庇佑，地方興旺，風調雨順、市民平安健康，她也參與普度開香儀式。

盧秀燕表示，她日前右腳受傷，動了小手術，今天是術後第一次參加公開活動，她說武德宮是地方信仰中心，參拜五路財神，現在疫情較緩和，台中市最重要的是拚經濟，市民顧生活，她專程來參拜，希望在後疫情時代，地方平安，台中市經濟好，市民過好日子。

盧秀燕說，台中市各大宮廟將會陸續普度，祈求地方平安，四時無災，武德宮辦普度，一年365天都在做救濟和公益，台中市低收入戶，一年內都可以來此領白米，武德宮也幫助孤兒院或弱勢家庭，她代表台中市政府贈匾，感謝武德宮長期做公益和善事。

中市民政局長吳世瑋表示，豐原武德宮財神爺2006年分靈自北港武德宮，成立豐原財神會，當時尚未籌建正式廟宇，2012年時財神爺指示建廟，經信徒捐獻完成建廟經費籌措，僅花100天即興建完成，2013年於現址入火安座，廟方積極發揚財神爺的濟世精神，並於2015年成立豐原武德慈善會，多年來持續幫助弱勢族群、關懷獨居老人、照顧貧困幼童就養就學。他並謝武德宮積極配合市府各項宗教及防疫政策，盼持續發揮穩定社會的祥和力量，庇佑鄉里，