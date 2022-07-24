陳時中十大防疫金句連發！網友討論度最高的是這句話⋯

金句惹議 李正皓：選舉待拆彈

陳時中卸任衛福部長、疫情指揮官轉戰台北市長選舉，引發正反不同評價，有網友力挺，也有網友大酸「落跑部長」；但陳時中也是衛福部成立以來任期最長的部長，長達1986天，任期中兼任中央流行疫情指揮中心指揮官時間長達911天。過去2年半以來，陳時中擔任疫情指揮官幾乎每天都能看到他在主持疫情記者會，因應不同疫情狀況下，講過了不少金句。

政治大學新聞學系教授馮建三表示，對「超前部署」最有印象，是因為跟現實不符才會引發民眾熱議。至於政治評論員李正皓認為，陳時中前往萬華龍山寺，再次為「萬華是破口」道歉，無疑是為了拆炸彈，也挑明著說二年半來，很多「金句」對他來說都是「炸彈」，日後就要看他在選舉中如何「拆彈」，台北市選民會不會心軟由黑轉粉，也值得觀察。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出二年半以來，最被網友熱議的陳時中十大金句。你心目中的金句有上榜嗎？

No.10 情緒性發言大可不必

2021年5月本土疫情大爆發，台北市長柯文哲為了病床數量槓上中央，甚至爆氣批評衛福部次長石崇良「如果我還在急診室當醫師，你講這種話，我早就病歷砸過去」，身為指揮官的陳時中連忙緩頰，用這樣太粗暴的話來評論「大可不必」。

此外，2021年9月，國內疫情連日+0，柯文哲表示，希望國內疫情警戒降快降為一級，嗆中央「領薪水的不知道民間疾苦」。對此陳時中回應「疫情期間情緒性的發言大可不必」，希望領薪水跟沒有領薪水一起合作，讓生活正常化。再掀起網友一波模仿潮，留言論文報告「duck不必」認真。

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No.9 類普篩

2022年3月基隆員警前往小吃店用餐後確診，導致基隆地區疫情全面擴散，連市長林右昌也因為接觸確診的偵查隊長，被匡列居家隔離。時任疫情指揮官陳時中為了要揪出潛在黑數，在基隆實施社區「類普篩」，由政府提供快篩試劑，讓相關區域的民眾能夠進行居家篩檢，這次的類普篩計畫也被稱為「基隆模式」。

但過去陳時中曾表達看法，說普篩會有偽陽性、偽陰性的結果，台灣難以承受，這回宣布「類普篩」引起外界雙標質疑，陳時中則回應，這兩個時空，完全是不一樣的情況。

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No.8 要怪就怪病毒

2022年4月居家隔離3+4新制正式上路，但由於此項新規太過倉促，除了民怨四起，也導致基層防疫人員措手不及。台北市副市長黃珊珊表示，有上萬個居家隔離者解隔需配送快篩，人力、物流都不足，「天下大亂，真的是累死三軍！」

對此，時任疫情指揮官陳時中道歉，直言疫情變化太快，每一樣動作都來得很快很急，接著語出驚人表示「要怪，就怪病毒吧！」眾人一聽傻眼，讓陳時中遭到大批網友砲轟，開始照樣造句，「酒駕怪酒精、殺人怪刀子、詐騙怪電話」。

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No.7 政務官體系是自由業

2022年7月民進黨確定徵召，衛福部前部長陳時中參選台北市長，國民黨台北市長參選人蔣萬安痛批，陳時中是防疫史上第一位落跑去選舉的指揮官。陳時中回應「政務官體系是自由業」，基本上沒有固定任期。依照長官需要他的能力，恰如期分的安排。引起網路熱議後，陳時中事後解釋，對外說「自由業」被連到政務官職務是外界誤解了。其實他是要說明的是，他從事的職務是沒有任期的，「在當政務官前是自由業（牙醫），當了政務官是長官，是需要任命的，基本上是沒有任期」。

此番言論引來對手蔣萬安砲轟，陳時中羞辱政務官責任心、玷污防疫神聖工作；台北市副市長黃珊珊也隔空開嗆，表示「政務官屬責任制，自由業不是隨便自由，政務官其實很不自由，因為要負很大的責任」。

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No.6 自主應變

2022年4月，有民眾發文詢問，快篩驗出陽性後，但等了4天都沒有收到隔離通知，家中環境又無法一人一室，擔心傳染給家人，這種情況該如何解決？時任指揮官陳時中在疫情記者會中，表示確診者在衛生單位通知之前，盡量在家一人一室隔離，同住家人屬於親密接觸者，也盡量不要有太多活動，通知上略有延誤，請民眾「自主應變」。

陳時中這番言論也引起網友歪樓解釋，大酸「推責任」、「自立自強」、「不要太不滿」、「自主應變，出事不要怪在我頭上」。發言引發爭議後，陳時中自認沒有失言，並表示「自主應變已經講很久了，在等待這樣的空窗期的時候，就先不要到處去走，在防疫裡面，每一個人都有應該盡的責任。」

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No.5 微解封

2021年7月，指揮中心宣布全台三級警戒延長，同時公布部分措施「適度鬆綁」，並由各部會解說「最新防疫指引」，包含餐廳、健身房與戶外風景區都在有條件情況下開放，不過因為各行各業、不同營業場所都有不同規定，且地方政府可自行調整，引發不少國內民眾直呼「太複雜」。

這種介於二級警戒、三級警戒間的做法，引起許多反彈「又玩文字遊戲」、「說真的等於沒解」。

事實上公布之前先有平面媒體把「適度鬆綁」定名為「微解封」，爾後前指揮官陳時中在記者會被提問時，也親口說出「微解封」一詞，也衍伸成為陳時中的金句之一。



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No.4 3＋11我負責

2021年5月中本土疫情大爆發，機組員「3+11政策」被視為防疫破口，包括民進黨立委范雲也遭到質疑，有為機師工會請命；陳時中到立法院備詢時一度表示「3+11」會議是副指揮官陳宗彥主持，最後證實陳宗彥不在現場，才改口說「我記錯了」，也證實政策是由他拍板，並表示「所有這些相關在指揮中心的政策，那都是由我來負責。」

陳時中卻在同年8月卻改口「3+11並沒有影響社區，華航諾富特案是群聚事件」。過程中立委不斷追出要定調「3＋11」的會議紀錄，陳時中也怒回「再問百次也沒有3＋11會議紀錄」。

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No.3 責任來，我就扛

2022年7月，民進黨一致同意徵召衛福部前部長陳時中選台北市長後，陳時中首篇發文就喊出「責任來，我就扛，防疫是這樣，選舉也是這樣」，讓不少網友怒轟，「陳時中要參選延續政治生命就扛責任，太多事情，說要負責又不道歉也不下台。」陳時中既無反省更無愧疚，對人民死傷未曾哀悼。

此外，國民黨台北市議員徐巧芯諷刺，陳時中參選宣言「責任來，我就扛」，但去年檢疫政策「3+11」他說過會負責，到現在什麼都沒做就落跑參選，讓徐巧芯直言，「這算哪門子扛法？」

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No.2 超前部署

2019年末疫情出現後，全世界近190個國家，有非常多的國家是鎖國、封城，甚至於學校都是停課，只有台灣是世界極少數人民可以正常生活、自由出入，且孩子都可以到學校上學的國家。時任疫情指揮中心指揮官陳時中數度表示疫情「超前部署」，細數疫情初期，從禁止口罩出口，而且提早大量生產，不但守住第一關，還行有餘力幫忙全世界很多國家，得到各國讚賞。

但之後本土疫情爆發，疫苗、快篩等防疫物資缺乏造成許多混亂，讓許多人使用「超前部署」諷刺政府。有網友認為政府雖然一開始表現不錯，但疫情開始延燒後卻像毫無準備一樣一團混亂，「超前部署」如今已成為網友嘲諷政府的用詞。

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No.1 校正回歸

2021年5月衛福部前部長陳時中在疫情記者會上首度提到「校正回歸」，引起許多網友討論。陳時中解釋，過去也有這樣的作法，是為了要反應正確的疫情趨勢。因為檢驗實務上的種種限制，有一些案例今天才拿到，這些案例是用來「校正」過去的數值，所以要「回歸」到過去幾天的統計數字。

然而，校正回歸這件事被外界質疑是指揮中心「蓋牌」。對此，陳時中強調，這是「掀牌」，把事實顯露出來，讓大家看出每個時期發生的病例數，才能正確判讀疫情走勢。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2022年07月13日，共約2.5年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳時中防疫金句』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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