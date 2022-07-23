高雄屏東同鄉會活動 柯志恩憾未能出席同框陳其邁

高雄市屏東同鄉會今天舉辦理事長交接，各黨民代齊聚，總統蔡英文在高雄市長陳其邁陪同下出席，國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，自主健康管理中，扼腕未能到場與陳其邁交流。

高雄市屏東同鄉會今天在高雄漢神巨蛋舉辦會員大會暨理事長交接儀式，蔡總統在陳其邁、屏東縣長潘孟安等人陪同下出席；藍營屏東縣長參選人蘇清泉也參與，藍綠各有立委、議員及議員參選人陸續現身。

柯志恩日前接受媒體採訪曾提及此行程，但因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）仍在自主健康管理期間，無法出席活動。她透過訊息向媒體表示，本來今天很期待在活動上與陳其邁第一次見面交流互動，但很扼腕，為配合防疫規範，暫時無法出席公開活動。

柯志恩也說，原訂晚間在國民黨楠梓區黨部舉辦的提名同志見面會，因防疫規定，無法親臨現場跟大家打招呼，但會用視訊跟黨員見面；她現在以私下拜訪行程為主，等自主健康管理結束後，一定大大方方公開活動，跟大家交流互動。

陳其邁下午到美濃區公所出席客家小炒全國爭霸賽南區初賽，會前接受媒體聯訪被問及此事表示，現在還是以市政行程為主，不管市政意見交換或者是大家的經驗分享，其實都公開透明。