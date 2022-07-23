林佳龍：兒子戶籍將遷新北 首投選票獻給父親

民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，參選是充滿挑戰，但不入虎穴焉得虎子，將團結感動人民。兒子已唸大學，也將會把戶籍遷到新北，將人生第一張選票投給父親。

民進黨新北市長參選人林佳龍今天下午在民視播出的「新聞觀測站」節目，接受主持人胡婉玲專訪中說，蔡總統認為由他來選新北市長，是挑戰性最高、也是最適合人選、非他不可，他被說服也願意承擔，「不入虎穴焉得虎子」。

林佳龍表示，總統蔡英文認為新北是火車頭，市長選舉這一戰非常重要，挑戰性高；他聽過總統分析後，「是戰場選擇我，不是我選擇戰場」，同意要協助總統在其卸任前要打贏這一仗，有助於年底九合一選舉的布局、選後的布局、往後青壯年接班的布局。

他說，總統認為，2024民進黨一定要贏，繼續執政台灣才會贏，新世代要展現學運文化，一起承擔未來的責任；黨內大家展現既競爭又合作的文化，也不在後續的選舉缺席，讓人才在歷史中找到舞台。

對於整體選戰，林佳龍說，這是場整個執政團隊的選舉，不會孤軍奮戰，很多都是學運時代的老戰友，大家都會放開個人與派系思維，將以團結感動人民。

他說，羅致政、蘇巧慧、張宏陸3名立委分別擔任總部副主委兼政策、文宣、組織群的召集人，串連競選總部主委林錫耀，加上他自己的選舉團隊，「將是史上最強的輔選團隊」，會給對手很大的壓力。

至於主持人詢問選舉得票的觀察，林佳龍說，仍有選勝的機會，中國國民黨在新北執政17年，市民希望改變的氣氛已經出現，侯友宜將來是否會「落跑」也是其致命傷。

林佳龍透露，除妻子一起將戶籍遷到新北，已唸大學的兒子也將入籍新北，會把人生第一張選票投給父親。輸贏則是交給選民決定，他全力以赴拉近距離後，也可以捲動精彩的拉鋸戰與逆轉勝，甚至跌破專家眼鏡。

林佳龍在節目中重申，作為挑戰者，他認為新北不是台北的衛星城市，不是蛋白區，而是「雙箭頭、雙引擎」，更要超越台北。新北要有雄心壯志做自己，與世界連結成為國際性都市；面對新北「轉大人」，他應該可以接棒、加速衝刺。

主持人詢問，是否為新北準備12門課？林佳龍說，以高空看雙北的首都圈角度來看，對新北市的願景與之前他提出「首都12門課」治理藍圖，十之八九都一樣，是一體兩面，必須跨區域治理。

林佳龍說，市長侯友宜任內的重大交通建設，都是他在交通部長任內「撈過界」拿過來建設的。他認為，要拉近新北城鄉差距，透過地理與水利、交通路網，要打造新的新北，是要提升「新的台北人」整體新北光榮感。