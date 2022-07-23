林佳龍指5座前瞻停車場未發包 新北市府回應了

新北市交通局今天表示，物料與人力上漲，為解決工程困境，前瞻基礎建設5座停車場，改採設計與工程分別招標，以接近市場行情、分攤風險，提升廠商投標意願，預計年底可招標。

民進黨新北市長參選人林佳龍，今天參訪頂泰山巖後接受聯訪，提到中央對新北市的支持，包括前瞻基礎建設特別預算，新北市停車場分配最多，但現在預算執行率不佳。

林佳龍說，因前瞻基礎建設計畫支持的23座停車場中，有5座還未發包；他未來會發揮「衝衝衝」精神，加速推動讓新北加速發展。

對此，市府交通局下午發新聞稿表示，被指執行不力並非事實；同仁推動興建停車場、增設停車格、智慧尋車等設備，提升停車效率，請外界不要傷害基層公務員的努力。

交通局長鍾鳴時接受中央社記者電訪表示，新北市爭取前瞻基礎建設停車場共27案，由中央核定23案；3年內已經完工8案，施工中有9案、設計中有5案，還有永和區永平國小地下停車場1案規劃中。

鍾鳴時說，108年7月30日啟用的三重商工停車場，是全國首座前瞻建設的停車場。另外，有5案在完成基本設計重新核算工程經費後，曾於110年8月6日向交通部爭取增加補助新台幣5.88億元，不僅遭中央拒絕，還要新北市考慮撤案並將收回補助。

鍾鳴時表示，這5處停車場位於三重區、板橋區的公園與學校地下停車場；爭取中央增加補助是因近年鋼鐵、水泥物價、勞工人力成本上漲，不調整工程經費難以發包，全國的軌道建設、公共工程都有類似的困境。

他說，因中央拒絕補助，新北市府自籌經費，追加9.64億元，繼續推動工程作業，更向銀行貸款，滿足市民需要。

另外，市府也改變以往統一發包的招標方式，將設計標、工程標分開，讓招標價格接近市場行情，由政府與廠商分攤工期延長等風險，另將傾聽廠商心聲，以提升廠商投標意願，期待今年年底可順利招標。