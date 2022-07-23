林佳龍喊五泰林大翻新 侯友宜：到夏綠地看看

民進黨新北市長參選人林佳龍今天上午到泰山區頂泰山巖祈福，並喊出五泰林大翻新，新北市長侯友宜今對此表示，歡迎林佳龍先生到五股夏綠地看看，30前沒辦法解決的垃圾山變夏綠地，可以去見證五股的大改變。

另外，針對國民黨立委洪孟楷加入台北市長參選人蔣萬安發言團隊，侯友宜則表示，不管是在台北、基隆、宜蘭、桃園，都是大台北共同生活圈，你好大家才會好，共同努力為大台北做整體性規劃。

今天上午侯友儀參加新埔國小校舍改建啟用典禮，他也細數過往政績，他說，台北縣前縣長周錫瑋開始蓋了第一座運動中心，快結束時換他接棒，之後15坐運動中心都是他弟找地規劃。

另外新北市在汐止成立第一坐公托中心，現在已經有120間，每間成立的過程都會親自參與，目前超過120間，五都加起來的數量都沒有新北多。

而教育這一塊新北去年編列630億教育經費，其中校舍改建、圖書館改造、周邊環境建設就花了100億，教育的投資讓學生更國際化、有更好學習環境 ，只要學生需要一定全力以赴，希望教育在新北提供更多資源，孩子更有高度競爭力。