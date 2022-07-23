林佳龍盼推宗教觀光旅遊 喊話：希望新北出交通市長

民進黨新北市長參選人林佳龍今天到頂泰山巖參拜、贈匾，林佳龍致詞時表示，這次選舉無論是母雞帶小雞、小雞拱母雞，大家都能一起當選。林佳龍也說，希望新北出個「交通市長」，而不是做「警察市長」到處巡巡看看就好，新北要有志氣超越台北，要有改變的勇氣。

林佳龍表示，過去蘇貞昌在當台北縣長時，對宗教文化的保存修復非常重視，在場很多民意代表都見證，這次他代表蔡英文致贈廟方「顯應三千」匾額，因此「飲水思源」從這裡出發，無論是母雞帶小雞、小雞拱母雞，大家都能一起當選。

林佳龍說，地方上先有頂泰山巖，才有泰山的地名，頂泰山巖發揚顯應祖師精神深耕地方，在地重要宗教文化中心，還辦理「泰山獅王文化節」，未來也希望結合周邊步道、泰山山頂公園推廣在地休閒，帶動地方文化觀光旅遊發展。

林佳龍指出，未來環狀線捷運蓋好後，新北市就會四通八達，就不是過去的蛋白區，希望新北出個「交通市長」，而不是做「警察市長」到處巡巡看看就好，新北現在就像小孩轉大人，升格12年還沒升級，新北要有志氣超越台北，要有改變的勇氣，只要改變選擇新市長，就會有新期待。