快訊

「類熱浪」來襲...勞工可享高溫假、高溫津貼？ 勞動部回應了

無人機入侵空域害桃機暫停起降34分鐘 17航班逾千人受影響

李俊俋拜會翁章梁 商討年底選舉區域聯合作戰

中央社／ 嘉義縣22日電

民進黨嘉義市長參選人李俊俋昨天喊出「區域聯合打選戰」，今天即拜會爭取連任同黨籍嘉義縣長翁章梁，商討年底聯合打選戰。李俊俋說，嘉義縣市能共盟則互榮。

李俊俋昨天在嘉義市城隍廟舉行黨公職團結誓師大會，提出打選戰必須縣市合作的構想，並喊出「綠營團結合作，區域聯合打選戰」，今天上午馬上到嘉義縣長官邸拜會同為民進黨籍的翁章梁，雙方會談約50分鐘。

李俊俋接受中央社記者訪問表示，今天向翁章梁請益是私人行程並未公開，雙方針對區域治理模式、雲嘉嘉區域合作打選戰等構想做初步交流，他近期也規劃拜訪民進黨雲林縣長參選人劉建國。

李俊俋說，嘉義縣市共盟則互榮，在總統府擔任副秘書長時看到世界已經有所改變，從過去國與國的競爭到現在的互助合作，城市治理也要改變過去自我發展和彼此競爭的方式。

翁章梁告訴中央社記者，除談到區域聯合打選戰，與李俊俋也針對嘉義市爭取建造輕軌連結嘉義高鐵站、縣市交界區域排水治水等議題交換意見。

翁章梁指出，嘉義火葬場聯外道路打通計畫獲得中央補助，就是縣市政府合作的成果，嘉義縣市是生活共同圈，相互合作才能共榮。

2022大選

延伸閱讀

2022嘉義縣社區藝術季 36組國內外團體下鄉演出

嘉義縣社區藝術季下周登場 連3周9鄉鎮國內外團隊演出

李俊俋批嘉義市人口流失 藍議員反指嘉義縣更嚴重

民進黨嘉市長參選人李俊俋參拜城隍誓師 展現團結氣勢

相關新聞

林佳龍上班時間見蘇貞昌遭質疑行政不中立 行政院回應了

民進黨新北市長參選人林佳龍今天下午赴行政院，向老縣長、行政院長蘇貞昌請益，卻被質疑上班時間有違行政不中立。行政院發言人羅...

獨／市政辯論打不到點 王義川成林佳龍秘密武器

民進黨新北市長參選人林佳龍，除了持續以恩恩案砲打新北市府，其他包括林口交流道、社會住宅等市政話題則是激不起火花，林佳龍為...

網友爭論蔣萬安得票率過不了40% 基本盤不保恐比丁守中慘

北市選情激烈，許多政論節目與民調都在分析究竟誰會當選，而有網友就大膽推測「蔣萬安也無法保住國民黨的60萬票基本盤」會比2014連勝文、2018丁守中拿到的票還少，直言蔣萬安連「40%」都到不了，引起許多網友議論。

挺韓大將又遭拔樁怎因應 柯志恩：在地相迎自然不過

過去與國民黨友好的三位高市無黨團結聯盟議員今天同框蔡英文總統，表態支持高雄市長陳其邁繼續連任。國民黨高雄市長參選人柯志恩...

蔣萬安選情急？ 網友建議改派「他」參選國民黨就穩了

台北市三腳督選情激烈，原本被看好的國民黨台北市長參選人蔣萬安近期被認為「躺平」轉為佛系打選戰，引起藍營民眾焦慮，有網友就提出一個「不讓陳時中當選」的方法，讓國民黨可以贏下台北市長這一戰，其他網友看完後就評論「這樣應該就穩了」。

民進黨苗栗隊在拱天宮誓師成軍 祈媽祖加持苗栗藍轉綠

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎，今天率領綠營縣議員、各鄉鎮市長及代表等參選人到通霄鎮白沙屯拱天宮，祈求白沙屯媽祖賜福保佑，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。