網友爭論蔣萬安得票率過不了40% 基本盤不保恐比丁守中慘

北市選情激烈，許多政論節目與民調都在分析究竟誰會當選，而有網友就大膽推測「蔣萬安也無法保住國民黨的60萬票基本盤」會比2014連勝文、2018丁守中拿到的票還少，直言蔣萬安連「40%」都到不了，引起許多網友議論。

許多網友在PTT政黑板上討論台北選票的最後比數，一名網友就發文表示，「這次三腳督，沒人可以拿到超過45%得票率，更不用說50%過半得票率」，甚至直言「蔣萬安也無法保住國民黨的60萬票基本盤，也就是說蔣萬安的得票數會比2014年連勝文的60萬票、2018年丁守中的57萬票還低」。

該名網友說明「蔣萬安絕對沒辦法到40%，保守一點抓的話36%-38%，剩下就是陳時中跟黃珊珊了」、「陳時中我會估42%、黃珊珊20%，我這樣估已經算很保守了」。

這樣的看法引起許多網友討論，有贊成的網友表示「我也覺得，你估這個票數很準」、「很同意這篇，只要黃珊珊不要被棄保的太厲害，陳時中就穩了」、「我覺得是藍營老人不斷消失，KMT又得不到年輕人的支持」、「因為今年是三腳督，所以不可能高過43%了，三強分立下陳水扁、柯文哲都沒有拿到43%」。

但也有不少網友持不同意見，表示「投票前正藍軍就回歸，33會被棄保」、「現在（陳時中）民調高是因為正藍軍沒回歸萬安氣勢弱」、「我覺得萬安還是40%起跳啦，藍軍在台北就是這麼硬」、「萬安還有很多牌可以用，馬英九郝龍斌甚至韓國瑜」、「現在說都還不太準，主要就是看萬安有沒有辦法鞏固藍票…只要保底40%拿到，基本上就穩」。