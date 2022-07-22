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蔣萬安選情急？ 網友建議改派「他」參選國民黨就穩了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友提出一個「不讓陳時中當選」的方法，建議改派「韓國瑜」代表國民黨參選北市長。本報資料照片
有網友提出一個「不讓陳時中當選」的方法，建議改派「韓國瑜」代表國民黨參選北市長。本報資料照片

台北市三腳督選情激烈，原本被看好的國民黨台北市長參選人蔣萬安近期被認為「躺平」轉為佛系打選戰，引起藍營民眾焦慮，有網友就提出一個「不讓陳時中當選」的方法，讓國民黨可以贏下台北市長這一戰，其他網友看完後就評論「這樣應該就穩了」。

北市長選情激烈，近期許多藍營民眾擔憂，蔣萬安繼續用「躺平」的戰術恐怕不是辦法，於是PTT政黑板就有網友發文表示「唉，蔣萬安躺平連總幹事都生不出來，黃珊珊被柯文哲夫婦搶盡鋒頭。陳時中宣布參選才半個月不到，士氣已經完全逆轉，年底民進黨真的會贏下台北市了」。

原PO接著說「只剩下一個方法可以擋下陳時中。一個比柯文哲夫婦更有聲量的人。一個比蔣萬安躺的更平，但會有人幫他打點好一切的人。」文中接著就附上了前高雄市長韓國瑜的照片，並向朱立倫喊話「朱立倫你不要再卡了，讓能贏台北市長選戰的辣個男人出來參選吧。現在還來得及，登記了就來不及了」。

文章下許多網友都分享對於改派韓國瑜參選北市長的看法，表示「韓導該站出來領導我大藍軍了吧」、「台北在等一個人」、「韓總出來真的換他邊緣阿中跟阿北」、「韓總出來 棄保壓力變綠白？」、「能吸走陳時中鎂光燈的真的只剩他」、「這樣應該就穩了」、「去看一下韓選總統時台北市得票多少，韓真選北市長票會更多吧」、「韓國瑜靠著全拿中國國民黨基本盤穩贏」、「三腳督就是要拼基本盤，韓國瑜拿滿基本盤沒有問題」。

2022大選 台北市長 蔣萬安 韓國瑜

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