快訊

聽證會未完風暴：一意孤行的川普與無計可施的幕僚

熱浪逼出用電新高 兩個關鍵讓台電暫時鬆口氣

聽到爆炸聲！拉出林志穎後不到五秒 救命恩人：火勢立刻延燒駕駛座

大伯投黃珊珊、伯母選蔣萬安 他家已現「藍營分裂」投票態勢

聯合新聞網／ 綜合報導
網友熱議國民黨台北市長參選人蔣萬安（右）與台北市副市長黃珊珊（左）的選戰是否已面臨分裂投票的局面。記者葉信菉／攝影
網友熱議國民黨台北市長參選人蔣萬安（右）與台北市副市長黃珊珊（左）的選戰是否已面臨分裂投票的局面。記者葉信菉／攝影

台北市長選戰競爭激烈，有網友表示家中的藍營家人面對這「三腳督」的戰局呈現分裂投票，出現「棄蔣保珊」和「力挺萬安」的狀況，使得網友紛紛議論藍白陣營間的棄保效應。

北市三腳督選戰激烈，PTT政黑板就有網友以「藍營家人呈現分裂投票」為題，談到與家中藍營長輩聊起選舉，意外發現大伯與伯母的分裂投票情形。該名網友表示「大伯說，蔣萬安看起來根本沒辦法應付民進黨那些王八蛋，他要投黃珊珊！」伯母則說蔣萬安帥氣斯文、有氣質，「國外回來，蔣家名門之後，蔣萬安有什麼不好？」呈現出兩種投票選擇。

原PO繼續說明「大伯說，如果是嫁女兒嫁給蔣萬安可以，現在是選市長，民進黨這麼可怕，當然要選一個能戰鬥的，蔣萬安那種老實人根本沒辦法」接著原PO則追問大伯如何看待柯文哲，大伯則立刻拿出大拇指比讚，並表示「人家都說柯P亂講話，但是民進黨那些王八蛋，你就是要當狗罵才有效！柯P我欣賞！他這個就叫正氣凜然！他太太也很好！」

針對這個現象，留言的網友們紛紛表示「這就是事實阿，跟我觀察到的一樣」、「我認識的深藍家庭也是這樣非常普遍」，也有網友認同黃珊珊及柯文哲確實有把藍營票分走的能力，認為「我聽到的也是這樣，而且都說市政都珊珊在做，說她能力比柯屁好」、「集中選票給黃33，會比較有機會當選」。

但也有人表示，藍營到最後仍然會歸隊，認為「進投票所要蓋車輪，沒別的了」、「嘴上講要投33，後來棄保效應，還是乖乖投萬安了」、「罵歸罵，最後要刷卡要蓋依然蓋車輪」。

2022大選 蔣萬安 黃珊珊 柯文哲 台北市長 選民論戰

延伸閱讀

陳時中大酸柯文哲「智商是小孩的事情」 網友看戲：嘴砲一流耶！

台北市民調數字貼緊緊 沈富雄：若發生這狀況「陳時中就死定了」

賴清德2024選總統穩了？ 網友從「這一現象」嗅出端倪

林智堅面臨球衣難題 網友熱議該挺新竹味全龍或樂天桃猿？

相關新聞

陳國榮三度鬧場陳時中 不認是蔣萬安支持者

民進黨台北市長參選人陳時中展開一連串的參香行程，22日上午前往松山慈祐宮，三度遇上「0206期權受害自救會」成員陳國榮，...

沒有擋BNT 蔣萬安怒批陳時中「一直說謊」

民進黨台北市長候選人陳時中昨天受訪指出，他沒有擋BNT，「我們是被擋的」；對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安上午參加台北國...

表態參選！侯友宜：如果不連任才要宣布

新北市長侯友宜接受《POP撞新聞》黃暐瀚專訪，侯友宜近期剛與市議員參選人拍完定裝照，是否等同宣布連任？侯友宜表示，他對政...

大伯投黃珊珊、伯母選蔣萬安 他家已現「藍營分裂」投票態勢

台北市長選戰競爭激烈，有網友就表示家中的藍營家人面對這「三腳督」的戰局竟呈現分裂投票，出現「棄蔣保珊」和「力挺萬安」的狀況，使得網友紛紛藍綠白陣營間的棄保效應。

林智堅面臨球衣難題 網友熱議該挺新竹味全龍或樂天桃猿？

今（22日）晚間，中職味全龍隊將以整修完工後的新竹市立棒球場為主場，展開職棒下半季首戰，總統蔡英文將到場開球，民進黨新竹市長參選人沈慧虹及剛轉換身份成為桃園人的民進黨桃園市長參選人林智堅也將到場觀賽，而林智堅究竟會穿上代表新竹的味全龍球衣，或是代表桃園的樂天桃猿球衣，引發許多討論。

陳時中防疫表現 藍白接力開轟

民進黨台北市長參選人陳時中前天對萬華道歉，台北市副市長黃珊珊昨質疑，如果不是要下來選舉，陳會不會道歉？國民黨台北市長參選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。