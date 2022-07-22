大伯投黃珊珊、伯母選蔣萬安 他家已現「藍營分裂」投票態勢

台北市長選戰競爭激烈，有網友表示家中的藍營家人面對這「三腳督」的戰局呈現分裂投票，出現「棄蔣保珊」和「力挺萬安」的狀況，使得網友紛紛議論藍白陣營間的棄保效應。

北市三腳督選戰激烈，PTT政黑板就有網友以「藍營家人呈現分裂投票」為題，談到與家中藍營長輩聊起選舉，意外發現大伯與伯母的分裂投票情形。該名網友表示「大伯說，蔣萬安看起來根本沒辦法應付民進黨那些王八蛋，他要投黃珊珊！」伯母則說蔣萬安帥氣斯文、有氣質，「國外回來，蔣家名門之後，蔣萬安有什麼不好？」呈現出兩種投票選擇。

原PO繼續說明「大伯說，如果是嫁女兒嫁給蔣萬安可以，現在是選市長，民進黨這麼可怕，當然要選一個能戰鬥的，蔣萬安那種老實人根本沒辦法」接著原PO則追問大伯如何看待柯文哲，大伯則立刻拿出大拇指比讚，並表示「人家都說柯P亂講話，但是民進黨那些王八蛋，你就是要當狗罵才有效！柯P我欣賞！他這個就叫正氣凜然！他太太也很好！」

針對這個現象，留言的網友們紛紛表示「這就是事實阿，跟我觀察到的一樣」、「我認識的深藍家庭也是這樣非常普遍」，也有網友認同黃珊珊及柯文哲確實有把藍營票分走的能力，認為「我聽到的也是這樣，而且都說市政都珊珊在做，說她能力比柯屁好」、「集中選票給黃33，會比較有機會當選」。

但也有人表示，藍營到最後仍然會歸隊，認為「進投票所要蓋車輪，沒別的了」、「嘴上講要投33，後來棄保效應，還是乖乖投萬安了」、「罵歸罵，最後要刷卡要蓋依然蓋車輪」。