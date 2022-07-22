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林智堅面臨球衣難題 網友熱議該挺新竹味全龍或樂天桃猿？

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨桃園市長參選人林智堅陷入「球衣難題」。 本報資料照片
民進黨桃園市長參選人林智堅陷入「球衣難題」。 本報資料照片

今（22日）晚間，中職味全龍隊將以整修完工後的新竹市立棒球場為主場，展開職棒下半季首戰，總統蔡英文將到場開球，民進黨新竹市長參選人沈慧虹及剛轉換身份成為民進黨桃園市長參選人林智堅也將到場觀賽，而林智堅究竟會穿上代表新竹的味全龍球衣，或是代表桃園的樂天桃猿球衣，引發許多討論。

中職各球隊都有自己的主場城市，味全龍除了擁有台北天母棒球場外，在下半季也將正式以整修完工後的新竹市立棒球場作為另一主場迎接賽事，在「新竹有味全龍，桃園有樂天桃猿」的狀況下，身為「前」新竹市長但現在要參選桃園市長的林智堅，究竟要為哪一隊應援、穿上哪一隊球衣，成為討論話題。

PTT棒球板許多網友針對此事討論，表示「對齁，他要挺哪隊xD」、「按屬地主義，他是哪一隊？」、「挺哪隊要看現階段政治任務？」，也有人認為林智堅推動新竹棒球場整修有功，表示「自己的政績當然要回去」、「催生新的新竹球場，該給他開個球或致詞吧」。

但深陷論文抄襲風波的林智堅，仍被許多網友大酸「會開抄跑來嗎」、「兩隊都不想跟他沾邊吧，他安分看球就好了」、「我相信兩隊球迷根本不希望他來」。

2022大選 林智堅 桃園市長 選民論戰 味全龍 樂天桃猿

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